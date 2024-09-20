«Мы уже приступили к тренировкам. В команде пять новых легионеров. Все они молодые игроки».

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщил главный тренер НТД Тахир Бахшиев.

Наставник рассказал о подготовке к новому сезону. Он отметил, что они сформировали молодую команду:

«Я думаю, что наша команда - самая молодая команда в Лиге. Нам будет сложно. В этом году чемпионат будет еще сильнее. Но мы, как всегда, сделаем все, чтобы показать себя. Сейчас мы проводим тяжелую подготовку. Гален Смит присоединяется к нам в воскресенье. Он знает наши принципы. Ему будет легче. Акпер Мамедов скоро присоединится к нам. Сейчас мы работаем с молодыми игроками. Все работают и я ими доволен. Со следующей недели мы начнем тренироваться в полном составе».

По мнению Бахшиева, в новом сезоне чемпионат станет еще сильнее:

«С нового сезона меняется лимит на легионеров. Чемпионат станет сильнее. Даже клубы, которые в прошлом сезоне были аутсайдерами, сильно прибавят. Теперь мне трудно прогнозировать. Подробной информации ни о какой другой команде, кроме «Сабаха», которая играет в еврокубках, у меня нет. Конечно, «Сабах» выделяется. Про остальные клубы пока ничего сказать не могу. Игры чемпионата все покажут. Думаю, этот чемпионат будет более зрелищным».

Отметим, что НТД, который в прошлом сезоне представлял Хачмаз, с этого сезона будет базироваться в Баку.

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