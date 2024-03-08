"Не хочу много говорить о судьях"

«Из-за травм и потерь мы уже знали, что не претендуем на национальный кубок».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Шахрияр Аскеров, главный тренер "Джалилабада", проигравшего "Нефтчи" в Кубке Азербайджана по баскетболу.

Тренер команды, проигравшей на турнире 3 игры из 4, рассказал, что они тестировали некоторые варианты в защите:

"Кубковые матчи были для нас как подготовка и трамплин к играм чемпионата страны. В частности, мы проверили некоторые изменения и варианты улучшения нашей игры в защите. Смогли реализовать некоторые задуманные нами планы. Смогли усилить оборону. В первых 3-х периодах сегодняшнего матча нам более-менее удалось этого добиться. Мы даже повели в счете. Но в конце игры моей команде не хватило физических сил и мы проиграли.

На данный момент наша самая большая слабость - это физическая подготовка. Начнем над этим работать. Одним из факторов, повлиявших на исход матча, были судьи. Правда, не хочу о них много говорить, но они приняли неправильное решение во время броска Рашона Джонсона, а потом был технический фол на скамейке запасных. Не хочу винить в поражении только них.

16-го числа мы примем "Сабах" в Джалилабаде. Приглашаю наших болельщиков на эту игру. Благодаря их поддержке мы можем достичь своей цели и выйти в плей-офф».

Отметим, что «Джалилабад» проиграл «Нефтчи» со счетом 71:83.

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