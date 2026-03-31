Игрок "Далласа" получил фол за попытку заблокировать бросок кроссовком - ВИДЕО

Игрок "Даллас Мэверикс" Райан Нембхард привлек внимание необычным поступком в матче регулярного чемпионата НБА против "Миннесоты Тимбервулвз". Во время игрового эпизода у баскетболиста слетела обувь, после чего он решил использовать ее в защите.

Как сообщает İdman.Biz, Нембхард взял кроссовок в руку и попытался помешать броску игрока "Миннесоты". Судьи мгновенно расценили этот маневр как нарушение правил и наказали защитника "Далласа" техническим фолом. Примечательно, что ранее за аналогичное действие уже наказывали Алекса Карузо, однако Нембхард, по всей видимости, не учел этот прецедент.

Матч завершился для "Даллас Маверикс" сокрушительным поражением со счетом 94:124. Несмотря на курьезный эпизод, команда не смогла навязать борьбу "Тимбервулвз", потерпев одну из самых крупных неудач в сезоне.