Алекс Карузо заблокировал бросок кроссовком в матче НБА - ВИДЕО

Защитник "Оклахома-Сити Тандер" Алекс Карузо совершил один из самых курьезных поступков текущего сезона НБА. Во второй половине матча против "Орландо Мэджик" (113:108) у баскетболиста слетела обувь, однако он не стал останавливать игру, а попытался использовать кроссовок в качестве оборонительного инструмента.

Как сообщает İdman.Biz, Карузо подобрал кроссовок и попытался заблокировать им бросок Тристана да Силвы из-под кольца. Несмотря на то, что технически игроку удалось отбить мяч обувью, арбитры немедленно наказали защитника. Согласно правилам НБА, кроссовок не является частью тела или официальным игровым снарядом, поэтому сопернику были начислены два очка за помеху попаданию, а самому Карузо выписали технический фол за использование постороннего предмета.

Сам баскетболист после завершения встречи признался, что не был знаком с тонкостями правил в подобной ситуации. Карузо отметил: "Когда кроссовок оказался у меня в руке, я подумал, что смогу использовать его, чтобы помешать игре. Если бы я знал, что это обойдется команде в три очка, я бы, наверное, этого не делал". Несмотря на инцидент, принесший "Орландо" три очка в одной атаке (два за бросок и одно за штрафной), "Оклахома" одержала победу и стала первой командой лиги, гарантировавшей себе место в плей-офф сезона 2025/26.