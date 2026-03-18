Алекс Карузо заблокировал бросок кроссовком в матче НБА - ВИДЕО

18 Марта 2026 14:37
Алекс Карузо заблокировал бросок кроссовком в матче НБА

Защитник "Оклахома-Сити Тандер" Алекс Карузо совершил один из самых курьезных поступков текущего сезона НБА. Во второй половине матча против "Орландо Мэджик" (113:108) у баскетболиста слетела обувь, однако он не стал останавливать игру, а попытался использовать кроссовок в качестве оборонительного инструмента.

Как сообщает İdman.Biz, Карузо подобрал кроссовок и попытался заблокировать им бросок Тристана да Силвы из-под кольца. Несмотря на то, что технически игроку удалось отбить мяч обувью, арбитры немедленно наказали защитника. Согласно правилам НБА, кроссовок не является частью тела или официальным игровым снарядом, поэтому сопернику были начислены два очка за помеху попаданию, а самому Карузо выписали технический фол за использование постороннего предмета.

Сам баскетболист после завершения встречи признался, что не был знаком с тонкостями правил в подобной ситуации. Карузо отметил: "Когда кроссовок оказался у меня в руке, я подумал, что смогу использовать его, чтобы помешать игре. Если бы я знал, что это обойдется команде в три очка, я бы, наверное, этого не делал". Несмотря на инцидент, принесший "Орландо" три очка в одной атаке (два за бросок и одно за штрафной), "Оклахома" одержала победу и стала первой командой лиги, гарантировавшей себе место в плей-офф сезона 2025/26.

Новости по теме

Азербайджан уступил Украине в отборе на Евробаскет-2027 - ОБНОВЛЕНО
17 Марта 21:30
Баскетбол

Азербайджан уступил Украине в отборе на Евробаскет-2027 - ОБНОВЛЕНО

Встреча состоялась в Баку

Татьяна Денискина: "Серебро" в Бангкоке - большой успех для Азербайджана"
17 Марта 13:29
Баскетбол

Татьяна Денискина: "Серебро" в Бангкоке - большой успех для Азербайджана"

Баскетболистка сборной оценила выступление на Кубке чемпионов ФИБА 3x3
"Бешикташ" может получить место в Евролиге
17 Марта 01:32
Баскетбол

"Бешикташ" может получить место в Евролиге

Турецкий баскетбольный клуб ведет переговоры об участии в главном турнире Европы

Фаррух Махмудов: "Победа над Испанией стала реваншем за Олимпиаду"
16 Марта 18:02
Баскетбол

Фаррух Махмудов: "Победа над Испанией стала реваншем за Олимпиаду"

В федерации оценили серебро сборной Азербайджана на Кубке чемпионов FIBA 3x3
Брианна Фрейзер: "Кубок чемпионов показал, насколько сильно мы выросли" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
16 Марта 11:57
Баскетбол

Брианна Фрейзер: "Кубок чемпионов показал, насколько сильно мы выросли" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью с Брианной Фрейзер, которая стала второй по результативности на Кубке чемпионов и вошла в символическую сборную
Определились три участника 1/4 финала Азербайджанской баскетбольной лиги
16 Марта 10:57
Баскетбол

Определились три участника 1/4 финала Азербайджанской баскетбольной лиги

В АБЛ завершился предпоследний тур регулярного сезона

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО
16 Марта 01:08
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты взяли две медали в последний день European Open 2026 - ОБНОВЛЕНО

В Польше прошел открытый турнир по дзюдо среди взрослых Warsaw European Open 2026

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса
16 Марта 17:17
Хоккей

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" столкнулся с критикой болельщиков после попадания в объективы камер