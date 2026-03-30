30 Марта 2026 21:10
Леброн может перейти в "Голден Стэйт"

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс может продолжить карьеру в "Голден Стэйт Уорриорз".

Как передает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Марка Стейна, подобный сценарий рассматривается и не является беспочвенным. Один из источников в лиге подтвердил, что такой вариант действительно возможен.

Отмечается, что Джеймс может провести свой 24-й сезон в НБА уже в составе команды из Сан-Франциско.

В текущем сезоне 41-летний баскетболист провел 53 матча за "Лос-Анджелес Лейкерс". В среднем он набирает 20,9 очка, делает 6,0 подбора, отдает 6,9 передачи и совершает 1,1 перехвата за игру.

