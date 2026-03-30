Главный тренер "Нефтчи": "Это была самая сложная игра сезона"

Главные тренеры "Нефтчи" и "НТД" прокомментировали матч регулярного сезона Азербайджанской баскетбольной лиги, завершившийся победой бакинцев со счетом 93:83.

Как передает İdman.Biz, наставник "Нефтчи" Давити Чивчивадзе отметил сложность встречи и характер своей команды.

"Прежде всего поздравляю всю семью "Нефтчи". Это, пожалуй, была самая сложная игра для нас в этом сезоне. Мы начали матч с потерями из-за травм, а по ходу встречи столкнулись с проблемами из-за фолов. К сожалению, Стефан Кенич также получил повреждение, и пока неясно, насколько оно серьезное. Несмотря на это, команда проявила характер и боролась до финальной сирены. Я горжусь тем, как игроки проявили себя сегодня. Теперь мы сосредоточимся на плей-офф, нам нужно восстановиться и быть готовыми показать более высокий уровень. Также благодарю болельщиков за поддержку на протяжении всей игры", - заявил специалист.

В свою очередь главный тренер "НТД" Тахир Бахшиев подчеркнул, что его команда могла рассчитывать на победу.

"Игра прошла в равной борьбе. Мы могли выиграть этот матч. Для "Нефтчи" эта встреча имела большее значение, поскольку они обеспечили себе прямую путевку в плей-офф. Все знают, что это сильная команда. Теперь мы будем готовиться к стадии плей-ин, где нашим соперником станет "Сумгайыт". Это также очень сильный коллектив, с которым всегда тяжело играть. У нас не так много времени на подготовку, но мы будем готовы", - отметил он.