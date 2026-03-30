30 Марта 2026 23:10
Главный тренер "Нефтчи": "Это была самая сложная игра сезона"

Главные тренеры "Нефтчи" и "НТД" прокомментировали матч регулярного сезона Азербайджанской баскетбольной лиги, завершившийся победой бакинцев со счетом 93:83.

Как передает İdman.Biz, наставник "Нефтчи" Давити Чивчивадзе отметил сложность встречи и характер своей команды.

"Прежде всего поздравляю всю семью "Нефтчи". Это, пожалуй, была самая сложная игра для нас в этом сезоне. Мы начали матч с потерями из-за травм, а по ходу встречи столкнулись с проблемами из-за фолов. К сожалению, Стефан Кенич также получил повреждение, и пока неясно, насколько оно серьезное. Несмотря на это, команда проявила характер и боролась до финальной сирены. Я горжусь тем, как игроки проявили себя сегодня. Теперь мы сосредоточимся на плей-офф, нам нужно восстановиться и быть готовыми показать более высокий уровень. Также благодарю болельщиков за поддержку на протяжении всей игры", - заявил специалист.

В свою очередь главный тренер "НТД" Тахир Бахшиев подчеркнул, что его команда могла рассчитывать на победу.

"Игра прошла в равной борьбе. Мы могли выиграть этот матч. Для "Нефтчи" эта встреча имела большее значение, поскольку они обеспечили себе прямую путевку в плей-офф. Все знают, что это сильная команда. Теперь мы будем готовиться к стадии плей-ин, где нашим соперником станет "Сумгайыт". Это также очень сильный коллектив, с которым всегда тяжело играть. У нас не так много времени на подготовку, но мы будем готовы", - отметил он.

İdman.Biz
Новости по теме

"Нефтчи" обыграл "НТД"
30 Марта 22:08
Баскетбол

"Нефтчи" обыграл "НТД" - ОБНОВЛЕНО

Девонте Грин стал самым результативным игроком встречи

Леброн может перейти в "Голден Стэйт"
30 Марта 21:10
Баскетбол

Леброн может перейти в "Голден Стэйт"

Инсайдер сообщил о возможном продолжении карьеры в "Уорриорз"

В Федерации баскетбола Азербайджана обсудили спорные эпизоды
30 Марта 20:15
Баскетбол

В Федерации баскетбола Азербайджана обсудили спорные эпизоды

Подготовка к решающим стадиям сезона стала главной темой встречи с клубами

"Торонто Рэпторс" установил исторический рекорд НБА в матче против "Орландо Мэджик"
30 Марта 12:59
Баскетбол

"Торонто Рэпторс" установил исторический рекорд НБА в матче против "Орландо Мэджик"

Канадский клуб совершил самую продолжительную серию в истории современной статистики лиги
Майкл Джордан высказался о величайшем игроке в истории баскетбола
30 Марта 06:16
Баскетбол

Майкл Джордан высказался о величайшем игроке в истории баскетбола

Джордан дважды становился победителем Олимпийских игр в составе сборной США
Азербайджанский клуб расстался с американским баскетболистом
29 Марта 17:16
Баскетбол

Азербайджанский клуб расстался с американским баскетболистом

Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле
29 Марта 05:58
ММА

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле - ВИДЕО

Азербайджанский боец выиграл поединок единогласным решением судей

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сьерра-Леоне в серии пенальти
30 Марта 21:21
Национальная сборная

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сьерра-Леоне в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Команда Аббасова добилась победы после ничьей в основное время

"Барселона" выбирает нового левого защитника
28 Марта 06:11
Мировой футбол

"Барселона" выбирает нового левого защитника

В шорт-листе три кандидата из топ-клубов Европы

Алессандро Бастони продолжит карьеру в Ла Лиге - СМИ
28 Марта 22:04
Мировой футбол

Алессандро Бастони продолжит карьеру в Ла Лиге - СМИ

Итальянский клуб просит за футболиста € 70 млн