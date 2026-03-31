АБЛ: последний матч сезона определит чемпиона группы А

31 Марта 2026 10:37
Сегодня в Азербайджанской Баскетбольной лиге завершится регулярный сезон.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительном матче 20-го тура группы A "Сабах" встретится с "Абшерон Лайонс". Игра пройдет в Бакинском дворце спорта и начнется в 19:00.

Перед очной встречей "Сабах" лидирует в турнирной таблице с 37 очками, "Абшерон Лайонс" отстает на одно очко и занимает второе место.

В предыдущих матчах тура "Серхедчи" обыграл "Сумгайыт" (93:89), "Орду" победил "Лянкяран" (107:65), "Нахчыван" оказался сильнее "Губа" (103:96), "Гянджа" обыграла "Шеки" (84:73), а "Нефтчи" победил "НТД" (93:83).

