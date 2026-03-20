Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком с 30 очками и 90+% бросков за последние 5 лет

20 Марта 2026 08:12
41-летний легкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком в НБА за последние пять лет с 30 и более набранными очками и процентом точных бросков не менее 90% в одном матче.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN.

В ночь с 18 на 19 марта на паркете арены "Тойота-центр" в Хьюстоне (США, штат Техас) "Лейкерс" переиграли "Хьюстон Рокетс" в выездном матче регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 со счетом 124:116. Леброн Джеймс набрал в этой встрече 30 очков, выполнил пять подборов и оформил две результативные передачи, реализовав при этом 13 из 14 бросков с игры (92,86%).

