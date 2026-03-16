Определились три участника 1/4 Азербайджанской баскетбольной лиги

16 Марта 2026 10:57
В Азербайджанской баскетбольной лиге (АБЛ) состоялись матчи 19-го, предпоследнего тура регулярного сезона.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам сыгранных встреч стали известны три из четырех команд, которые напрямую выйдут в четвертьфинал.

Согласно регламенту турнира, путевки в 1/4 финала получают три лучшие команды группы А и победитель группы B. В сильнейшей группе А первые два места уже обеспечили себе "Сабах" и "Абшерон Лайонс". Третью путевку разыграют "Нефтчи" и "Гянджа", при этом более выгодная позиция сейчас у бакинского клуба.

Победителем группы B досрочно стала команда "Орду".

Остальные восемь команд - три коллектива из группы А и пять из группы B - продолжат борьбу в 1/8 финала.

В группе B сохраняется интрига в борьбе за третье-пятое места. Итоговое распределение позиций определится в заключительном туре.

В 1/8 финала четвертая команда группы А сыграет с шестой командой группы B - "Лянкяраном". Также запланированы пары: A5 ("НТД") - B5, A6 ("Шеки") - B4 и B2 ("Нахчыван") - B3.

Результаты матчей 19-го тура:

Группа А
"Гянджа" - "Сабах" 73:87
"Абшерон Лайонс" - "Нефтчи" 107:86
"НТД" - "Шеки" 101:84

Группа B
"Сумгаит" - "Орду" 98:121
"Нахчыван" - "Серхедчи" 83:67
"Лянкяран" - "Губа" 88:95

Матчи заключительного, 20-го тура пройдут 28-31 марта.

28 марта
"Губа" - "Нахчыван" (15:00)
"Орду" - "Лянкяран" (17:00)
"Серхедчи" - "Сумгаит" (20:00)

29 марта
"Шеки" - "Гянджа" (14:00)

30 марта
"Нефтчи" - "НТД" (19:00)

31 марта
"Сабах" - "Абшерон Лайонс" (19:00).

