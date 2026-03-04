В ФИБА начали расследование после жалобы Азербайджана на тренера сборной Ирландии - ВИДЕО

Федерация баскетбола Азербайджана обратилась с официальной жалобой в Международную федерацию баскетбола(ФИБА) на главного тренера сборной Ирландии Майкла Бри.

Как сообщает İdman.Biz, причиной обращения стали высказывания ирландского специалиста во время матча предварительного раунда квалификации Евробаскета-2029 года между сборными Ирландии и Азербайджана, который состоялся 27 февраля.

Исполнительный вице-президент Федерации баскетбола Азербайджана Фаррух Махмудов отметил, что поводом для обращения стали кадры телетрансляции.

"Во время матча, когда до конца третьего периода оставалось 9 минут 16 секунд и сборная Ирландии взяла тайм-аут, главный тренер команды Майкл Бри в телевизионной трансляции открыто упомянул нашу страну и использовал оскорбительные выражения, мотивируя своих игроков уничижительными высказываниями в адрес Азербайджана. Мы решительно осуждаем подобное унизительное и оскорбительное поведение. Это абсолютно недопустимо для соревнований на уровне национальных сборных и не соответствует ценностям, которые должен представлять баскетбол на международной арене", - цитирует слова Махмудова Qafqazinfo.

По его словам, подобные высказывания противоречат основным принципам международного спорта.

"Такие заявления являются не только проявлением неуважения к нашей стране, но и противоречат фундаментальным принципам fair-play, честности и взаимного уважения, которые защищает ФИБА", - подчеркнул представитель федерации.

Махмудов также сообщил, что в международной федерации уже начали официальное расследование по данному делу.

"В ФИБА сообщили, что вопрос о неподобающих выражениях главного тренера сборной Ирландии уже официально взят на рассмотрение. В настоящее время организация собирает дополнительную информацию у судей и других официальных лиц. Направленное нами письмо и видеозапись с тайм-аута, на которой зафиксированы эти высказывания, переданы единоличному судье ФИБА и другим соответствующим структурам для рассмотрения и правовой оценки", - отметил он.