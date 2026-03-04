4 Марта 2026
Сборная Азербайджана провела 13 товарищеских матчей в Турции

Баскетбол
Новости
4 Марта 2026 19:15
Сборная Азербайджана провела 13 товарищеских матчей в Турции

Женские молодежные сборные Азербайджана по баскетболу U-16 и U-18 завершили учебно-тренировочный сбор в столице Турции Анкаре.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках подготовки команды провели серию товарищеских матчей с местными клубами. В ходе сбора сборная U-18 сыграла шесть встреч, а команда U-16 провела семь контрольных игр.

Главный тренер Еврен Алкая высоко оценил прошедший этап подготовки. По его словам, матчи против сильных соперников, выступающих в турецких лигах, стали важным опытом для азербайджанских баскетболисток.

Наставник отметил, что сборная U-18 продемонстрировала стабильную игру, тогда как более молодая команда U-16 получила важную игровую практику перед следующими турнирами.

Отметим, что данный этап подготовки связан с участием в летних молодежных турнирах под эгидой FIBA. Кроме того, женская национальная сборная Азербайджана в марте проведет важные матчи отборочного этапа чемпионата мира 2026 года и EuroBasket-2027. После выездных игр против Болгарии и Черногории команда 17 марта в 19:00 примет сборную Украины в Бакинском дворце спорта.

