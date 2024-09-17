18 Сентября 2024
RU

Федерация бадминтона Азербайджана и Ассоциация бадминтона Таиланда подписали меморандум - ФОТО

Бадминтон
Новости
17 Сентября 2024 22:32
11
Федерация бадминтона Азербайджана и Ассоциация бадминтона Таиланда подписали меморандум - ФОТО

Между Федерацией бадминтона Азербайджана и Ассоциацией бадминтона Таиланда подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает İdman.biz, было решено установить отношения сотрудничества между двумя организациями во многих сферах.

Меморандум подписали президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов и член Международного олимпийского комитета, вице-президент Национального олимпийского комитета Таиланда, вице-президент Всемирной федерации бадминтона и президент Ассоциации бадминтона Таиланда Хуньинг Патама Лисвадтракул.

Согласно документу, планируется реализовать программу сотрудничества по многим направлениям, в том числе провести совместные тренировочные сборы с целью повышения уровня подготовки бадминтонистов, организовать курсы повышения квалификации тренеров, подготовку судей, обучение и обмен знаниями в области развития и управления спортивной инфраструктурой.

Хунинг Патама Лисвадтракул отметила, что удовлетворена своим визитом в Азербайджан, что наша страна играет большую роль в развитии мирового спорта путем организации престижных международных соревнований и имеет отличную репутацию. Она заявила, что подписанный документ очень важен для сотрудничества: "Это начало наших важных отношений, главный фундамент для дальнейшего развития наших отношений".

Отметим, что Ассоциация бадминтона Таиланда, созданная в 1950 году и являющаяся одной из сильнейших ассоциаций бадминтона в Азии, занимает 8-е место в командном мировом рейтинге. Ранее были подписаны Меморандумы о сотрудничестве между Федерацией бадминтона Азербайджана и федерациями бадминтона Турции и Малайзии. В рамках этого сотрудничества проводились международные турниры по бадминтону, а наши судьи повышали свой профессионализм, участвуя в соревнованиях. Кроме того, наши юные бадминтонисты обучаются в бадминтонном центре «Петронанс», расположенном в Куала-Лумпуре, Малайзия, которая является одной из ведущих стран в этом виде спорта в мире.

İdman.biz

Новости по теме

Азербайджанский бадминтонист завоевал бронзу
15 Сентября 18:37
Бадминтон

Азербайджанский бадминтонист завоевал бронзу

Ульви Гусейнов выступил на открытом турнире, проходившем в малайзийском городе Раванг
Федерация бадминтона Азербайджана сделала пожертвование начальным и средним школам Ботсваны - ФОТО
5 Августа 18:43
Бадминтон

Федерация бадминтона Азербайджана сделала пожертвование начальным и средним школам Ботсваны - ФОТО

При совместной поддержке Федерации бадминтона Азербайджана и Всемирной федерации бадминтона различный инвентарь для бадминтона, включая ракетки, воланы, сетки и рубашки, был передан в дар начальным и средним школам и спортивным клубам Ботсваны
Джамиля Тагизаде отметила день рождения игрой в бадминтон - только на İdman.Biz TV - ВИДЕО
24 Июля 14:19
Бадминтон

Джамиля Тагизаде отметила день рождения игрой в бадминтон - только на İdman.Biz TV - ВИДЕО

Очередным гостем передачи İdman.Biz TV "Ulduzlu İdman" (“Звездный спорт”) стала популярная актриса Джамиля Тагизаде
Команда Эльнура Мамедли выиграла юбилейное соревнование - ФОТО
23 Июля 12:42
Бадминтон

Команда Эльнура Мамедли выиграла юбилейное соревнование - ФОТО

Турнир был посвящен 30-летию Министерства молодежи и спорта
Олимпийцев проводили в Париж - ФОТО - ВИДЕО
23 Июля 05:44
Париж-2024

Олимпийцев проводили в Париж - ФОТО - ВИДЕО

Вместе с командой в Париж отправляются министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и замминистра ведомства Мариана Василева
Фарид Гаибов: "Отправляемся в Париж с верой в успешное выступление" - ВИДЕО
23 Июля 05:29
Париж-2024

Фарид Гаибов: "Отправляемся в Париж с верой в успешное выступление" - ВИДЕО

"Верим, что наши спортсмены смогут показать и одержат победу в том числе и над собой"

Самое читаемое

Азербайджан проиграл Индии и сыграл вничью с Украиной
15 Сентября 22:41
Шахматы

Азербайджан проиграл Индии и сыграл вничью с Украиной

В (Будапеште) продолжается 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
"Нефтчи" проиграл, "Туран Товуз" сыграл вничью - ВИДЕО
15 Сентября 22:27
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" проиграл, "Туран Товуз" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился шестой тур Премьер-лиги Азербайджана
Шарль Леклер: "Гонка была проиграна, когда я не смог сдержать атаку Оскара"
15 Сентября 18:01
Формула 1

Шарль Леклер: "Гонка была проиграна, когда я не смог сдержать атаку Оскара"

"Иногда допускаешь ошибки, но я сделаю выводы"
Гран-при Азербайджана - ФОТОСЕССИЯ
15 Сентября 15:56
Формула 1

Гран-при Азербайджана - ФОТОСЕССИЯ

На трибунах можно увидеть болельщиков из разных стран мира