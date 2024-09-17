Федерация бадминтона Азербайджана и Ассоциация бадминтона Таиланда подписали меморандум - ФОТО

Между Федерацией бадминтона Азербайджана и Ассоциацией бадминтона Таиланда подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает İdman.biz, было решено установить отношения сотрудничества между двумя организациями во многих сферах.

Меморандум подписали президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов и член Международного олимпийского комитета, вице-президент Национального олимпийского комитета Таиланда, вице-президент Всемирной федерации бадминтона и президент Ассоциации бадминтона Таиланда Хуньинг Патама Лисвадтракул.

Согласно документу, планируется реализовать программу сотрудничества по многим направлениям, в том числе провести совместные тренировочные сборы с целью повышения уровня подготовки бадминтонистов, организовать курсы повышения квалификации тренеров, подготовку судей, обучение и обмен знаниями в области развития и управления спортивной инфраструктурой.

Хунинг Патама Лисвадтракул отметила, что удовлетворена своим визитом в Азербайджан, что наша страна играет большую роль в развитии мирового спорта путем организации престижных международных соревнований и имеет отличную репутацию. Она заявила, что подписанный документ очень важен для сотрудничества: "Это начало наших важных отношений, главный фундамент для дальнейшего развития наших отношений".

Отметим, что Ассоциация бадминтона Таиланда, созданная в 1950 году и являющаяся одной из сильнейших ассоциаций бадминтона в Азии, занимает 8-е место в командном мировом рейтинге. Ранее были подписаны Меморандумы о сотрудничестве между Федерацией бадминтона Азербайджана и федерациями бадминтона Турции и Малайзии. В рамках этого сотрудничества проводились международные турниры по бадминтону, а наши судьи повышали свой профессионализм, участвуя в соревнованиях. Кроме того, наши юные бадминтонисты обучаются в бадминтонном центре «Петронанс», расположенном в Куала-Лумпуре, Малайзия, которая является одной из ведущих стран в этом виде спорта в мире.

İdman.biz