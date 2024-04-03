Выявлены сильнейшие бадминтонисты - ФОТО

Завершился чемпионат Баку по бадминтону.
Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях приняли участие бадминтонисты 2008-2009 годов рождения.
По итогам 4-х дневных соревнований были определены победители в 5 номинациях. Али Гозалов и Лейла Джамалзаде заняли высшую ступень пьедестала почета в двух категориях. Они отличились в индивидуальных и парных соревнованиях.
Персональный
Юноши
1. Али Гозалов
2. Ильхам Гаджиев
3. Фарадж Керимли
Девушки
1. Лейла Джамалзаде
2. Айсу Керимзаде
3. Виктория Куманяева
Пары
Юноши
1. Фарадж Керимли-Али Гозалов
2. Гусейн Мирламов-Ильхам Гаджиев
3. Фазиль Гулиев-Омер Теймурлу
Девушки
1. Айсу Керимзаде-Лейла Джамалзаде
2. Назрин Мехрализаде-Виктория Куманьяева
3. Фатима Гасанзаде-Нармин Гусейнова
Смешанный парный разряд
1. Фазиль Гулиев-Нармин Гусейнова
2. Али Гозалов-Айсу Керимзаде
3. Мирламов Гусейн-Назрин Мехрализаде
İdman.biz