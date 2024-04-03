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Выявлены сильнейшие бадминтонисты - ФОТО

Бадминтон
Новости
3 Апреля 2024 19:41
Выявлены сильнейшие бадминтонисты - ФОТО

Завершился чемпионат Баку по бадминтону.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях приняли участие бадминтонисты 2008-2009 годов рождения.

По итогам 4-х дневных соревнований были определены победители в 5 номинациях. Али Гозалов и Лейла Джамалзаде заняли высшую ступень пьедестала почета в двух категориях. Они отличились в индивидуальных и парных соревнованиях.

Персональный
Юноши
1. Али Гозалов
2. Ильхам Гаджиев
3. Фарадж Керимли

Девушки
1. Лейла Джамалзаде
2. Айсу Керимзаде
3. Виктория Куманяева

Пары
Юноши
1. Фарадж Керимли-Али Гозалов
2. Гусейн Мирламов-Ильхам Гаджиев
3. Фазиль Гулиев-Омер Теймурлу

Девушки
1. Айсу Керимзаде-Лейла Джамалзаде
2. Назрин Мехрализаде-Виктория Куманьяева
3. Фатима Гасанзаде-Нармин Гусейнова

Смешанный парный разряд
1. Фазиль Гулиев-Нармин Гусейнова
2. Али Гозалов-Айсу Керимзаде
3. Мирламов Гусейн-Назрин Мехрализаде

İdman.biz

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