Выявлены сильнейшие бадминтонисты - ФОТО

Завершился чемпионат Баку по бадминтону.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях приняли участие бадминтонисты 2008-2009 годов рождения.

По итогам 4-х дневных соревнований были определены победители в 5 номинациях. Али Гозалов и Лейла Джамалзаде заняли высшую ступень пьедестала почета в двух категориях. Они отличились в индивидуальных и парных соревнованиях.

Персональный

Юноши

1. Али Гозалов

2. Ильхам Гаджиев

3. Фарадж Керимли

Девушки

1. Лейла Джамалзаде

2. Айсу Керимзаде

3. Виктория Куманяева

Пары

Юноши

1. Фарадж Керимли-Али Гозалов

2. Гусейн Мирламов-Ильхам Гаджиев

3. Фазиль Гулиев-Омер Теймурлу

Девушки

1. Айсу Керимзаде-Лейла Джамалзаде

2. Назрин Мехрализаде-Виктория Куманьяева

3. Фатима Гасанзаде-Нармин Гусейнова

Смешанный парный разряд

1. Фазиль Гулиев-Нармин Гусейнова

2. Али Гозалов-Айсу Керимзаде

3. Мирламов Гусейн-Назрин Мехрализаде

İdman.biz