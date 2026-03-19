Федерация бадминтона провела турнир среди заключенных женщин и подростков - ФОТО

Федерация бадминтона Азербайджана организовала турнир среди женщин и несовершеннолетних заключенных в пенитенциарных учреждениях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бадминтона Азербайджана, соревнования прошли в исправительном учреждении №4, а также в учреждении для несовершеннолетних.

Турнир состоялся под девизом "Спорт - это жизнь" и был направлен на социальную адаптацию осужденных, сохранение их здоровья и эффективную организацию досуга. Победители соревнований были награждены дипломами, медалями и подарками.

Отмечается, что подобные проекты регулярно реализуются совместно с государственными структурами и общественными организациями с целью реинтеграции заключенных и вовлечения их в спортивную деятельность.