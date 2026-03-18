В Ширване прошли тренировки по бадминтону в рамках программы BWF Shuttle Time

В городе Ширван состоялись тренировки по бадминтону в рамках программы Shuttle Time Всемирной федерации бадминтона (BWF), направленной на популяризацию этого вида спорта среди школьников и подготовку молодых тренеров и судей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бадминтона Азербайджана (ABF), в рамках программы были организованы курсы Shuttle Time Teachers для региональных преподавателей, а также проведены практические занятия по обучению школьников бадминтону.

Тренировки, проведенные специалистами, назначенными ABF, состоялись в Ширванской детско-юношеской спортивной шахматной школе Республиканского центра физического воспитания и спорта Министерства образования.

В ходе тренировок школьники познакомились с бадминтоном, получив теоретические и практические знания. Разработанная BWF развлекательная игровая система обучения, входящая в число лучших бадминтонных проектов мира, способствует развитию физических способностей детей (скорости, ловкости, координации) и повышению выносливости.

Основная цель проекта - не только обеспечить массовость и доступность бадминтона в стране, но и пробудить интерес к этому виду спорта среди школьников, а также подготовить молодых тренеров по бадминтону.

В текущем году предусмотрено проведение программы в различных регионах страны, что позволит расширить географию бадминтона по всей территории Азербайджана. Реализация программы Shuttle Time в этом году началась с полной средней школы номер 39 имени Мир Джалала Пашаева в Гяндже.

Проект осуществляется при поддержке Всемирной федерации бадминтона, Европейской конфедерации бадминтона (BEC), Национального олимпийского комитета, Министерства молодежи и спорта и Министерства науки и образования Азербайджана.