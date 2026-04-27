"Туран Товуз" выйдет на матч с тремя потерями, у "Зиря" отсутствует один игрок

27 Апреля 2026 16:07
Сегодня в рамках 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана "Туран Товуз" на своем поле примет "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz, хозяева подходят к матчу с серьезными кадровыми потерями.

У команды из Товуза точно не сыграют защитник Эммануэль Хакман и нападающий Жоарлем Сантос, которые пропустят встречу из-за дисквалификаций. Кроме того, участие центрального защитника Родерика Миллера остается под вопросом. Футболист испытывает проблемы со здоровьем, и окончательное решение по нему будет принято перед игрой. Таким образом, "Туран Товуз" рискует остаться без сразу трех важных игроков.

У гостей ситуация спокойнее, однако без потерь также не обошлось. Полузащитник "Зиря" Руфат Абдуллазаде пропустит матч из-за травмы и не сможет помочь своей команде.

Встреча "Туран Товуз" — "Зиря" начнется сегодня в 18:00.

İdman.Biz
