Вагиф Садыгов: "Нефтчи" не заслуживал разгромного поражения от "Карабаха"

Итог матча между "Нефтчи" и "Карабахом" (1:5) в 29-м туре Премьер-лиги Азербайджана стал одной из главных тем футбольного уикенда. Председатель Комитета тренеров Вагиф Садыгов признался, что не ожидал такого результата и считает счет слишком суровым для бакинского клуба.

"Каждый из нас с интересом ждал это дерби. Обычно матчи между этими командами отличаются содержанием и напряжением. Интерес болельщиков показал, что эта игра по-прежнему живет как настоящее дерби. Такой счет никому не мог прийти в голову. Для всех это стало неожиданностью. По первым минутам тоже нельзя было сказать, что все закончится так", — отметил Садыгов в интервью Report.

По мнению функционера, "Нефтчи" не выглядел командой, заслуживавшей поражение с такой разницей.

"Команда старалась и боролась до конца. Но в итоге был зафиксирован такой счет. "Карабах" сохранил свой игровой стиль и располагает достаточно качественными футболистами", — заявил он.

Садыгов добавил, что "Нефтчи" должен быстро забыть неудачу и сосредоточиться на борьбе за еврокубки.

"Бакинскому клубу нужно продолжать путь к еврокубкам. Уже через три дня состоится перенесенный матч между командами. Думаю, вчерашняя игра будет тщательно разобрана, и в следующей встрече мы увидим совсем другой "Нефтчи", — подчеркнул специалист.