Айхан Гусейнов: "Сделаем все, чтобы удержать третье место"

Полузащитник "Туран Товуза" Айхан Гусейнов оценил положение команды в чемпионате и высказался о борьбе за третье место.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на offsideplus.az, футболист отметил, что команду ждет напряженный календарь.

"Впереди нас ждет непростой отрезок, плотный график. Сейчас наше положение в чемпионате можно оценить как хорошее, и важно сохранить этот уровень. В каждом матче нужно выходить с максимальной концентрацией, чтобы не упустить третье место. Постараемся не отдать его никому. Надеюсь, у нас это получится", - заявил Айхан Хусейнов в комментариях offsideplus.az

Айхан Гусейнов также прокомментировал свою игру и вклад в результаты команды:

"Я всегда стараюсь приносить максимальную пользу команде. Неважно, будет это гол или результативная передача. В последнем матче моя игра получилась удачной, но нужно продолжать в том же духе. Буду делать все, чтобы и в следующих играх показывать хороший уровень".

Футболист затронул и тему дебюта в национальной сборной Азербайджана на турнире FIFA Series 2026:

"Считаю, что дебют в сборной получился удачным. Это были очень приятные эмоции. Команда провела хорошие матчи и одержала две победы подряд. Все прошло на высоком уровне. Я лучше познакомился с партнерами, с некоторыми раньше даже не был знаком лично. Атмосфера в команде отличная. Конечно, хочу снова получить вызов в сборную. Для этого нужно стабильно хорошо играть в клубе, поэтому сейчас полностью сосредоточен на выступлениях за свою команду".

Отметим, что следующий матч "Туран Товуз" проведет 17 апреля против "Араз-Нахчывана".