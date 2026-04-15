Айхан Гусейнов: "Сделаем все, чтобы удержать третье место"

15 Апреля 2026 16:42
Полузащитник "Туран Товуза" Айхан Гусейнов оценил положение команды в чемпионате и высказался о борьбе за третье место.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на offsideplus.az, футболист отметил, что команду ждет напряженный календарь.

"Впереди нас ждет непростой отрезок, плотный график. Сейчас наше положение в чемпионате можно оценить как хорошее, и важно сохранить этот уровень. В каждом матче нужно выходить с максимальной концентрацией, чтобы не упустить третье место. Постараемся не отдать его никому. Надеюсь, у нас это получится", - заявил Айхан Хусейнов в комментариях offsideplus.az

Айхан Гусейнов также прокомментировал свою игру и вклад в результаты команды:

"Я всегда стараюсь приносить максимальную пользу команде. Неважно, будет это гол или результативная передача. В последнем матче моя игра получилась удачной, но нужно продолжать в том же духе. Буду делать все, чтобы и в следующих играх показывать хороший уровень".

Футболист затронул и тему дебюта в национальной сборной Азербайджана на турнире FIFA Series 2026:

"Считаю, что дебют в сборной получился удачным. Это были очень приятные эмоции. Команда провела хорошие матчи и одержала две победы подряд. Все прошло на высоком уровне. Я лучше познакомился с партнерами, с некоторыми раньше даже не был знаком лично. Атмосфера в команде отличная. Конечно, хочу снова получить вызов в сборную. Для этого нужно стабильно хорошо играть в клубе, поэтому сейчас полностью сосредоточен на выступлениях за свою команду".

Отметим, что следующий матч "Туран Товуз" проведет 17 апреля против "Араз-Нахчывана".

Новости по теме

Когда Бахлул Мустафазаде вернется к индивидуальным тренировкам? — ответ "Карабаха" для İDMAN.BİZ
17:44
Чемпионат Азербайджана

Когда Бахлул Мустафазаде вернется к индивидуальным тренировкам? — ответ "Карабаха" для İDMAN.BİZ

В клубе раскрыли детали восстановления защитника сборной

Леандро Андраде: "Интерес со стороны клубов - показатель того, что я все делаю правильно"
16:27
Чемпионат Азербайджана

Леандро Андраде: "Интерес со стороны клубов - показатель того, что я все делаю правильно"

Полузащитник "Карабаха" о сезоне, еврокубках и трансферных слухах

"Карабах" выделил секторы для женщин-болельщиц
15:56
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" выделил секторы для женщин-болельщиц

Матч с "Сабахом" станет тестом на инклюзивность: клуб меняет правила для болельщиц
"Кяпаз" теряет защитника: Магсад Исаев не сыграет в решающих шести турах
14:34
Чемпионат Азербайджана

"Кяпаз" теряет защитника: Магсад Исаев не сыграет в решающих шести турах

Защитника "желт-синих" ожидает операция в Турции и восстановление летом

Штраф за недисциплинированность: "Карабах" заплатит 700 манатов после игры с "Шамахы"
14:07
Чемпионат Азербайджана

Штраф за недисциплинированность: "Карабах" заплатит 700 манатов после игры с "Шамахы"

Четыре желтые карточки в одном матче — причина санкции от АФФА

Симон вернется к следующему туру? - ответ "Сумгайыта" для İDMAN.BİZ
13:38
Чемпионат Азербайджана

Симон вернется к следующему туру? - ответ "Сумгайыта" для İDMAN.BİZ

В клубе раскрыли состояние травмированного полузащитника

Самое читаемое

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
14 Апреля 02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 22:34
Гимнастика

Итоги Азербайджана на Евро: две медали в тамблиге и финалы в батуте – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Репортаж с последних двух дней чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС