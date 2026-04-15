"Карабах" выделил секторы для женщин-болельщиц

Футбольный клуб "Карабах" выделил отдельные сектора для женщин-болельщиц на матч 28-го тура Мисли Премьер-лиги против "Сабаха".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, для посещения встречи женщинам будут доступны только билеты в сектора 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, а также VIP C, C2, D и D2.

Приобрести билеты можно 16, 17 и 18 апреля в кассах стадиона или в фаншопе, расположенном на втором этаже ТЦ "Парк Бульвар".

При этом бесплатные билеты для женщин необходимо обязательно получить в кассах в день матча.

Отметим, что встреча "Карабах" - "Сабах" состоится 19 апреля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 19:30.