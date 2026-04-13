Филип Озобич установил исторический рекорд чемпионата Азербайджана

Полузащитник "Туран Товуза" Филип Озобич установил рекорд в истории чемпионатов Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт ПФЛ, хорватский футболист стал лучшим бомбардиром среди легионеров за всю историю турнира, проводимого с 1992 года, а также среди игроков, дебютировавших как легионеры и впоследствии получивших азербайджанское гражданство.

Озобич достиг этого показателя, забив свой 72-й гол. Это произошло в матче 27-го тура Мисли Премьер-лиги против "Сумгайыта" (2:1).

Футболист забил 72-й мяч в 225-м матче и превзошел достижение Бадри Кварацхелии, который выступал за "Кяпаз" и "Шамкир" и отметился 71 голом в 132 играх.

Озобич выступал в Премьер-лиге за четыре клуба. В составе нынешней команды он забил 6 голов в 26 матчах. Ранее он играл за "Габалу" (16 голов в 46 матчах), "Карабах" (35 голов в 95 матчах) и "Нефтчи" (15 голов в 58 матчах).

Отметим, что дебютировавший в Премьер-лиге в сезоне-2016/2017 хавбек, выступая за "Габалу", с 11 голами стал одним из лучших бомбардиров чемпионата.