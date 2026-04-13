В Премьер-лиге Азербайджана зафиксирован четвертый хет-трик сезона

В Мисли Премьер-лиге зафиксирован четвертый хет-трик в текущем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, автором достижения стал Рауф Рустамли, который оформил три гола в матче "Карван-Евлаха" против "Кяпаза" (4:1).

До этого в нынешнем чемпионате хет-трики оформили три футболиста: Торал Байрамов ("Карабах") — в 5-м туре в игре с "Араз-Нахчываном" (5:0), Камило Дуран ("Карабах") — в 27-м туре против "Карван-Евлаха" (7:0), а также Доми Массума ("Габала") — в 18-м туре в матче с "Имишли" (3:2).

Рустамли стал вторым азербайджанским игроком в этом сезоне, оформившим хет-трик, после Байрамова. Таким образом, впервые за 16 лет в одном чемпионате сразу два местных футболиста отметились подобным достижением.

В последний раз подобное происходило в сезоне-2009/2010, когда хет-трики оформили сразу три азербайджанских игрока — Самир Мусаев, Надир Набиев и Фарид Гулиев.

Кроме того, Рустамли стал автором первого хет-трика в истории "Карван-Евлаха" в Премьер-лиге. Победа над "Кяпазом" также стала для команды первой крупной, а также первой домашней в высшем дивизионе.