RU

Чемпионат Азербайджана
Новости
13 Апреля 2026 10:27
21
Матч "Габала" - "Имишли" посетили 200 зрителей — статистика посещаемости 27-го тура

Посещаемость матчей 27-го тура Мисли Премьер-лиги составила 12 820 зрителей.

Как сообщает İdman.Biz, наибольший интерес вызвала игра "Туран Товуза" против "Сумгайыта" - ее с трибун посмотрели 4500 болельщиков.

На втором месте по посещаемости матч "Карван-Евлаха" с "Кяпазом" — 2500 зрителей. Встречу "Нефтчи" с "Араз-Нахчываном" посетили 2200 человек, игру "Шамахы" с "Карабахом" — 2100.

Матч "Сабаха" против "Зиря" собрал 1320 зрителей. Самая низкая посещаемость зафиксирована на игре "Габалы" с "Имишли" — всего 200 человек.

Отметим, что матчи 28-го тура стартуют 17 апреля.

İdman.Biz
Тэги:

