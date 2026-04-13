Курбан Бердыев - о своем контракте: "Окончательное решение остается за президентом клуба"

Главный тренер "Туран Товуза" Курбан Бердыев прокомментировал победу в матче 27-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Сумгайытом" (2:1), передает İdman.Biz.

"Это очень важная победа. С первых минут было заметно, что футболисты испытывают волнение. Слава Всевышнему, нам удалось выиграть. Состояние поля было на высоком уровне, и хотелось бы, чтобы так было всегда. Мы благодарны президенту клуба за созданные условия, потому что на искусственном покрытии играть гораздо сложнее.

Если бы на наш матч назначили Алиярa Агаева, стали бы протестовать? Что тут можно сделать — нужно выходить и играть. Честно говоря, я не знаком с арбитрами.

Если нам удастся выйти в еврокубки, то, конечно, хотим проводить матчи в Товузе. Это наш город и наше поле.

Что касается моего контракта, меня устраивают предложенные условия, однако окончательное решение остается за президентом клуба", — заявил Бердыев.