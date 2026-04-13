Курбан Бердыев - о своем контракте: "Окончательное решение остается за президентом клуба"

13 Апреля 2026 01:45
Главный тренер "Туран Товуза" Курбан Бердыев прокомментировал победу в матче 27-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Сумгайытом" (2:1), передает İdman.Biz.

"Это очень важная победа. С первых минут было заметно, что футболисты испытывают волнение. Слава Всевышнему, нам удалось выиграть. Состояние поля было на высоком уровне, и хотелось бы, чтобы так было всегда. Мы благодарны президенту клуба за созданные условия, потому что на искусственном покрытии играть гораздо сложнее.

Если бы на наш матч назначили Алиярa Агаева, стали бы протестовать? Что тут можно сделать — нужно выходить и играть. Честно говоря, я не знаком с арбитрами.

Если нам удастся выйти в еврокубки, то, конечно, хотим проводить матчи в Товузе. Это наш город и наше поле.

Что касается моего контракта, меня устраивают предложенные условия, однако окончательное решение остается за президентом клуба", — заявил Бердыев.

İdman.Biz
Новости по теме

Кахабер Цхададзе: "Наша цель — сохранить место в элите"
12 Апреля 23:40
Чемпионат Азербайджана

Кахабер Цхададзе: "Наша цель — сохранить место в элите"

Специалист прокомментировал поражение от "Имишли"
Жорже Кашкилья: "Габала" – крайне неудобный соперник"
12 Апреля 23:00
Чемпионат Азербайджана

Жорже Кашкилья: "Габала" – крайне неудобный соперник"

Главный тренер "Имишли" подвел итоги прошедшего матча
Мисли премьер-лига: "Туран Товуз" обыграл "Сумгайыт" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
12 Апреля 19:56
Чемпионат Азербайджана

Мисли премьер-лига: "Туран Товуз" обыграл "Сумгайыт" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на Городском стадионе Товуза
Юрий Вернидуб: "Впереди все матчи будут как финал Кубка"
12 Апреля 03:30
Чемпионат Азербайджана

Юрий Вернидуб: "Впереди все матчи будут как финал Кубка"

Специалист также прокомментировал отсутствие Абубакара в стартовом составе
Вальдас Дамбраускас: "Не понимаю, почему мы допускаем такие простые голы"
12 Апреля 02:40
Чемпионат Азербайджана

Вальдас Дамбраускас: "Не понимаю, почему мы допускаем такие простые голы"

Главный тренер "Сабаха" прокомментировал матч против "Зиря"
Айхан Аббасов - о возможном уходе из "Шамахы": "Я не в курсе, с кем руководство ведет переговоры"
11 Апреля 23:24
Чемпионат Азербайджана

Айхан Аббасов - о возможном уходе из "Шамахы": "Я не в курсе, с кем руководство ведет переговоры"

Аббасов прокомментировал матч против "Карабаха"

Самое читаемое

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге