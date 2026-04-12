Мисли премьер-лига: "Сумгайыт" сокращает отставание в матче с "Туран Товузом" - ПРЯМОЙ ЭФИР

"Сумгайыт" сокращает отставание в матче с "Туран Товузом".
Как сообщает İdman.Biz, на 64-й минуте в составе гостей забил Райан Сенхаджи.
19:15
"Туран Товуз" упрочил преимущество в матче с "Сумгайытом".
Как сообщает İdman.Biz, на 50-й минуте отличился Жо Батиста.
18:16
"Туран Товуз" выходит вперед в матче с "Сумгайытом".
Как сообщает İdman.Biz, на 8-й минуте отличился Филип Озобич.
18:04
"Туран Товуз" принимает "Сумгайыт" в рамках 27-го тура Мисли премьер-лиги.
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на Городской стадионе Товуза. Главный судья – Кямранбек Рагимов.
"Туран Товуз": Олег Баклов, Филип Озобич, Рагим Гасымов, Фаик Гаджиев (к), Айхан Гусейнов, Жо Батиста, Эммануэль Хакман, Хайдерсон Уртадо, Жорже Силва, Роберто Олабе, Марк Мампаси.
Главный тренер: Курбан Бердыев.
"Сумгайыт": Мехти Джаннатов (к), Ходжат Хагверди, Нихад Ахмедзаде, Надир Оруджев, Александр Рамалингом, Райан Сенхаджи, Данило Бескоровайный, Роналдо Васкес, Масаки Мурата, Нсана Симон, Алекса Янкович.
Главный тренер: Саша Илич.