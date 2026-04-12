Мисли премьер-лига: "Сумгайыт" сокращает отставание в матче с "Туран Товузом" - ПРЯМОЙ ЭФИР

12 Апреля 2026 19:24
Мисли премьер-лига: "Сумгайыт" сокращает отставание в матче с "Туран Товузом" - ПРЯМОЙ ЭФИР

"Сумгайыт" сокращает отставание в матче с "Туран Товузом".

Как сообщает İdman.Biz, на 64-й минуте в составе гостей забил Райан Сенхаджи.

19:15

"Туран Товуз" упрочил преимущество в матче с "Сумгайытом".

Как сообщает İdman.Biz, на 50-й минуте отличился Жо Батиста.

18:16

"Туран Товуз" выходит вперед в матче с "Сумгайытом".

Как сообщает İdman.Biz, на 8-й минуте отличился Филип Озобич.

18:04

"Туран Товуз" принимает "Сумгайыт" в рамках 27-го тура Мисли премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на Городской стадионе Товуза. Главный судья – Кямранбек Рагимов.

"Туран Товуз": Олег Баклов, Филип Озобич, Рагим Гасымов, Фаик Гаджиев (к), Айхан Гусейнов, Жо Батиста, Эммануэль Хакман, Хайдерсон Уртадо, Жорже Силва, Роберто Олабе, Марк Мампаси.

Главный тренер: Курбан Бердыев.

"Сумгайыт": Мехти Джаннатов (к), Ходжат Хагверди, Нихад Ахмедзаде, Надир Оруджев, Александр Рамалингом, Райан Сенхаджи, Данило Бескоровайный, Роналдо Васкес, Масаки Мурата, Нсана Симон, Алекса Янкович.

Главный тренер: Саша Илич.

İdman.Biz
