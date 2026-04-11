Рауф Рустамли: "Нам была крайне нужна эта победа"

Футболист "Карван-Евлаха" Рауф Рустамли прокомментировал победу над "Кяпазом", в которой он оформил хет-трик и помог команде прервать длительную безвыигрышную серию. Встреча 27-го тура Мисли Премьер-лиги завершилась со счетом 4:1, а для евлахского клуба эта победа стала первой за 25 матчей.

"Слава Богу, нам была крайне нужна эта победа. Мы очень рады, что смогли ее добиться. Это мой первый хет-трик в карьере и первые голы в Премьер-лиге. Я благодарен Богу и посвящаю эти мячи своей семье. Честно говоря, заранее ни с кем не обсуждал, что это может произойти", - рассказал Рустамли в комментариях futbolinfo.az.

Футболист подчеркнул: "Мы в каждой игре стараемся побеждать, но долгое время это не получалось, и это нас сильно расстраивало. Сегодня нам удалось выиграть, и это очень важно. Впереди еще шесть матчей, и в каждом из них мы будем играть только на победу".

По его словам, эта победа может повлиять на дальнейшие результаты команды:

"Каждая победа поднимает настроение внутри коллектива. Я уверен, что этот успех окажет положительное влияние, и мы постараемся продолжить в том же духе", - отметил футболист.

Рустамли также прокомментировал свое будущее: "В конце сезона у меня заканчивается контракт. У меня есть соглашение с "Сабахом", но пока не знаю, как все сложится. Посмотрим, как будет лучше".