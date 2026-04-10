Хавбек "Туран Товуза" : "Мы каждый день готовимся побеждать"

Полузащитник "Туран Товуза" Роберто Олабе заявил, что команда сохраняет максимальный настрой на победы в каждом матче.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, испанский футболист прокомментировал текущую форму команды, влияние паузы и ожидания от предстоящих игр.

"Мы каждый день готовимся побеждать. Это наша цель. Мы выходим на поле, чтобы набирать три очка и добиваться побед. В следующих матчах наше желание и задача остаются прежними - выигрывать", - заявил Олабе.

Он подчеркнул, что недавняя пауза на игры сборных не оказала влияния на результаты команды и не стала причиной возможных колебаний в игре.

"Считаю, что пауза на матчи сборных никак не повлияла. В футболе бывают разные ситуации, и это часть игры", - отметил полузащитник.

Говоря о ближайшем матче против "Сумгайыт", Олабе выделил фактор домашнего поля и поддержки трибун. По его словам, игра в Товузе дает команде дополнительное преимущество.

"Играть в Товузе при своих болельщиках всегда легче. Они очень помогают нам, и мы выходим на поле, чтобы радовать их и добиваться побед. Поддержка на домашнем стадионе имеет большое значение", - подчеркнул он.