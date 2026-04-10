"Карван-Евлах" примет "Кяпаз" в 27-м туре Премьер-лиги Азербайджана

10 Апреля 2026 09:27
Футбольный клуб "Карван-Евлах" сыграет против "Кяпаза" в 27-м туре Мисли Премьер-лиги .

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет сегодня и начнется в 15:30. Главным арбитром матча назначен Ниджат Исмайыллы.

Отметим, что обе команды располагаются в конце таблицы Премьер-лиги Азербайджана. "Карван-Евлах" занимает 12-е место, имея в активе восемь очков, тогда как "Кяпаз" с 21 очком располагается на десятой строчке.

Мисли Премьер-лига
Четвертый круг, 27-й тур
10 апреля

15:30. "Карван-Евлах" - "Кяпаз"
Судьи: Ниджат Исмайыллы, Зейнал Зейналов, Гюльнура Акбарзаде, Руслан Гулиев
VAR: Эмин Алиев
AVAR: Эльчин Масиев
Инспектор: Рамиль Диниев
Делегат АФФА: Новруз Азимов
Городской стадион Евлаха

Отметим, что тур завершится 12 апреля.

Игра состоится на городском стадионе Евлаха. Отметим, что 27-й тур завершится 12 апреля.

İdman.Biz
