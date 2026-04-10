"Карван-Евлах" примет "Кяпаз" в 27-м туре Премьер-лиги Азербайджана

Футбольный клуб "Карван-Евлах" сыграет против "Кяпаза" в 27-м туре Мисли Премьер-лиги .

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет сегодня и начнется в 15:30. Главным арбитром матча назначен Ниджат Исмайыллы.

Отметим, что обе команды располагаются в конце таблицы Премьер-лиги Азербайджана. "Карван-Евлах" занимает 12-е место, имея в активе восемь очков, тогда как "Кяпаз" с 21 очком располагается на десятой строчке.

Мисли Премьер-лига

Четвертый круг, 27-й тур

10 апреля

Судьи: Ниджат Исмайыллы, Зейнал Зейналов, Гюльнура Акбарзаде, Руслан Гулиев

VAR: Эмин Алиев

AVAR: Эльчин Масиев

Инспектор: Рамиль Диниев

Делегат АФФА: Новруз Азимов

Городской стадион Евлаха

Отметим, что тур завершится 12 апреля.

