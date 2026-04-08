У вратаря "Имишли" диагностирована контузия приводящих мышц бедра

У вратаря "Имишли" Андрея Синенки выявлена травма после матча с "Туран Товузом" в 26-м туре Мисли Премьер-лиги (1:1).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, по итогам медицинского обследования у белорусского голкипера диагностирована контузия приводящих мышц бедра.

В результате удара у футболиста зафиксированы боль, отек и ограничение движения.

С учетом клинического состояния Синенка пройдет курс физиотерапии, который составит от 5 до 8 сеансов.

Отметим, что в матче "Имишли" - "Туран Товуз" победитель выявлен не был, а сам вратарь был заменен на 83-й минуте.