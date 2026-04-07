Вугар Мамед: "Это была игра, в которой мы должны были побеждать с разницей в 4-5 мячей"

Тренер "Зиря" Вугар Мамед прокомментировал ничью с "Шамахы" (1:1) в матче 26-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана, сообщает İdman.Biz.

"Наша команда создала множество моментов. На протяжении всех 90 минут мы владели преимуществом. Это была игра, в которой мы должны были побеждать с разницей в 4-5 мячей, но в итоге сыграли вничью.

Пенальти у нас исполняют и Гисмат, и Руан, однако в последнее время бил Ренато. В этот раз к "точке" вновь подошел он. Пенальти — это своего рода лотерея. Можно сказать, что сегодня был не наш день", — заявил Мамед.