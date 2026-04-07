7 Апреля 2026 23:28
Вугар Мамед: "Это была игра, в которой мы должны были побеждать с разницей в 4-5 мячей"

Тренер "Зиря" Вугар Мамед прокомментировал ничью с "Шамахы" (1:1) в матче 26-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана, сообщает İdman.Biz.

"Наша команда создала множество моментов. На протяжении всех 90 минут мы владели преимуществом. Это была игра, в которой мы должны были побеждать с разницей в 4-5 мячей, но в итоге сыграли вничью.

Пенальти у нас исполняют и Гисмат, и Руан, однако в последнее время бил Ренато. В этот раз к "точке" вновь подошел он. Пенальти — это своего рода лотерея. Можно сказать, что сегодня был не наш день", — заявил Мамед.

Новости по теме

Айхан Аббасов: "Думаем о том, как найти 11 человек для следующего матча"
22:16
Чемпионат Азербайджана

Айхан Аббасов: "Думаем о том, как найти 11 человек для следующего матча"

Главный тренер "Шамахы" также рассказал о кадровых проблемах перед следующим матчем
"Сабах" одержал волевую победу над "Араз-Нахчываном" - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
21:28
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал волевую победу над "Араз-Нахчываном" - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Лидер чемпионата играл на выезде
Главный тренер "Сабаила" высказался о своей дисквалификации
20:46
Чемпионат Азербайджана

Главный тренер "Сабаила" высказался о своей дисквалификации

Адиль Шукюров был дисквалифицирован на четыре матча
Мисли Премьер-лига: "Зиря" и "Шамахы" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
19:12
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Зиря" и "Шамахы" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Гости провели в меньшинстве почти весь второй тайм и все же сумели сравнят счет в компенсированное время

Глава "Туран Товуз" может быть наказан решением АФФА
17:31
Чемпионат Азербайджана

Глава "Туран Товуз" может быть наказан решением АФФА

Эхтираму Гулиеву грозит наказание после резонансных заявлений
"Имишли" и "Туран Товуз" сыграли вничью, Синенка получил травму - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
17:17
Чемпионат Азербайджана

"Имишли" и "Туран Товуз" сыграли вничью, Синенка получил травму - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Игра проходит на стадионе Губинского олимпийского спортивного комплекса

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Апреля 01:10
Мировой футбол

"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И оторвалась от "Реала" на 7 очков
Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"
6 Апреля 11:42
Азербайджанский футбол

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"

Тренер объяснил поздний выход азербайджанского форварда и дал ему высокую оценку после победного матча
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника