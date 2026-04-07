"Араз-Нахчыван" примет "Сабах" в 27-м туре Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня в Мисли Премьер-лиге пройдет матч 27-го тура между "Араз-Нахчыван" и "Сабахом".
Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится на "Лив Бона Деа Арена" и начнется в 19:30. Главным арбитром назначен Фарид Гаджиев.
"Араз-Нахчыван" с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице, "Сабах", набравший 62 очка, является лидером.
Мисли Премьер-лига
Третий круг, 27-й тур
7 апреля
Судьи: Фарид Гаджиев, Намиг Гусейнов, Рахман Имами, Рашад Ахмедов.
VAR: Турал Гурбанов.
AVAR: Зейнал Зейналов.
Инспектор судей: Омар Пашаев.
Представитель АФФА: Явер Рагимов.
Отметим, что ранее "Габала" обыграла "Кяпаз" (2:0), "Нефтчи" - "Сумгайыт" (3:1), а "Карабах" разгромил "Карван-Евлах" (7:0).