7 Апреля 2026
RU

Чемпионат Азербайджана
Новости
7 Апреля 2026 10:27
18
"Араз-Нахчыван" примет "Сабах" в 27-м туре Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня в Мисли Премьер-лиге пройдет матч 27-го тура между "Араз-Нахчыван" и "Сабахом".

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится на "Лив Бона Деа Арена" и начнется в 19:30. Главным арбитром назначен Фарид Гаджиев.

"Араз-Нахчыван" с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице, "Сабах", набравший 62 очка, является лидером.

Мисли Премьер-лига
Третий круг, 27-й тур
7 апреля
19:30. "Араз-Нахчыван" - "Сабах"

Судьи: Фарид Гаджиев, Намиг Гусейнов, Рахман Имами, Рашад Ахмедов.
VAR: Турал Гурбанов.
AVAR: Зейнал Зейналов.
Инспектор судей: Омар Пашаев.
Представитель АФФА: Явер Рагимов.
Стадион: "Лив Бона Деа Арена".

Отметим, что ранее "Габала" обыграла "Кяпаз" (2:0), "Нефтчи" - "Сумгайыт" (3:1), а "Карабах" разгромил "Карван-Евлах" (7:0).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Зиря" сыграет с "Шамахы" в 27-м туре Премьер-лиги Азербайджана
09:45
Чемпионат Азербайджана

"Зиря" сыграет с "Шамахы" в 27-м туре Премьер-лиги Азербайджана

"Зиря" с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице
27-й тур Премьер лиги Азербайджана: "Имишли" примет "Туран Товуз"
09:27
Чемпионат Азербайджана

27-й тур Премьер лиги Азербайджана: "Имишли" примет "Туран Товуз"

Главным арбитром назначен Джавид Джалилов

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Полузащитник "Нефтчи": "Мы были более мотивированы и лучше готовы"
6 Апреля 16:44
Чемпионат Азербайджана

Полузащитник "Нефтчи": "Мы были более мотивированы и лучше готовы"

Мурад Мамедов оценил победу над "Сумгайытом" и цели на сезон
АФФА признала ошибки рефери ФИФА в полуфинале Кубка Азербайджана
6 Апреля 15:59
Чемпионат Азербайджана

АФФА признала ошибки рефери ФИФА в полуфинале Кубка Азербайджана - ВИДЕО

Решения арбитра раскритикованы после матча "Туран Товуз" - "Зиря"

Венсан Абубакар: "Нужно больше работать над завершением атак"
6 Апреля 15:45
Чемпионат Азербайджана

Венсан Абубакар: "Нужно больше работать над завершением атак"

Форвард "Нефтчи" оценил победу над "Сумгайытом" в 26-м туре

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине
4 Апреля 18:35
ММА

Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине - ВИДЕО

Экс-чемпион UFC провел выставочный боксерский поединок против любителя