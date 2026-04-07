"Араз-Нахчыван" примет "Сабах" в 27-м туре Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня в Мисли Премьер-лиге пройдет матч 27-го тура между "Араз-Нахчыван" и "Сабахом".

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится на "Лив Бона Деа Арена" и начнется в 19:30. Главным арбитром назначен Фарид Гаджиев.

"Араз-Нахчыван" с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице, "Сабах", набравший 62 очка, является лидером.

Мисли Премьер-лига

Третий круг, 27-й тур

7 апреля

Судьи: Фарид Гаджиев, Намиг Гусейнов, Рахман Имами, Рашад Ахмедов.

VAR: Турал Гурбанов.

AVAR: Зейнал Зейналов.

Инспектор судей: Омар Пашаев.

Представитель АФФА: Явер Рагимов.

Стадион: "Лив Бона Деа Арена".

Отметим, что ранее "Габала" обыграла "Кяпаз" (2:0), "Нефтчи" - "Сумгайыт" (3:1), а "Карабах" разгромил "Карван-Евлах" (7:0).