Хавбек "Араз-Нахчывана": "Арбитр действовал не совсем справедливо"

8 Апреля 2026 13:33
Футболист "Араз-Нахчывана" Фелипе Сантос раскритиковал судейство в матче против "Сабаха" в 26-м туре Мисли Премьер-лиги.

"Мы хорошо начали матч, но у главного судьи Фарида Гаджиева были ошибочные решения. Соперник - сильная команда, но арбитр действовал не совсем справедливо", - заявил Сантос в комментарии Sportnet.

По его словам, в матчах против топ-клубов судейство часто складывается не в пользу его команды.

"Когда играем против "Карабаха", "Сабаха" и других сильных команд, судьи принимают их сторону. В первом тайме против меня был фол, но судья его не зафиксировал. Он никогда не признает свои ошибки и не извиняется", - отметил хавбек.

Сантос также прокомментировал эпизод с болельщиками после забитого мяча.

"Я увидел камеру и посвятил гол жене и сыну, но болельщики это неправильно поняли", - добавил он.

Отметим, что "Араз-Нахчыван" уступил "Сабаху" со счетом 2:4, а сам Сантос открыл счет на 7-й минуте встречи.

