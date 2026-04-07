Айхан Аббасов: "Думаем о том, как найти 11 человек для следующего матча"

Главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов прокомментировал ничью с "Зиря" (1:1) в 26-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, специалист оценил ход встречи и ответил на вопрос о кадровых проблемах перед следующим матчем.

"Интересная и напряженная получилась игра. В первом тайме была тактическая битва. К сожалению, Балау не смог использовать момент. Знали, что в перерыве соперник сделает изменения. Красная карточка, полученная на первых минутах тайма, застала нас врасплох. Но после пропущенного гола команда не развалилась, оставила шансы до самого конца. Во многих матчах нам не хватало этого, из-за чего пропускали второй гол. Отнять очки вдесятером у такой команды, как "Зиря", — это успех. В этом сезоне "Шамахы" прыгнул выше головы. Наше желание заключается в том, чтобы футболисты боролись до конца", — заявил Аббасов.

Отвечая на вопрос о большом количестве дисквалифицированных перед матчем следующего тура против "Карабаха", специалист отметил: "Росси, Балау и я — дисквалифицированы. Говоря с вами, мы думаем о том, как найти 11 человек для следующего матча".