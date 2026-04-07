"Зиря" сыграет с "Шамахы" в 27-м туре Премьер-лиги Азербайджана

7 Апреля 2026
7 Апреля 2026 09:45
Команды соседствуют в середине таблицы

Сегодня в Мисли Премьер-лиге пройдет матч 27-го тура между "Зиря" и "Шамахы".

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится на стадионе спортивного комплекса "Зиря" и начнется в 17:15. Главным арбитром назначен Эльчин Масиев.

Отметим, что "Зиря" с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, "Шамахы", набравшая 30 очков, располагается на восьмой позиции.

Мисли Премьер-лига
Третий круг, 27-й тур
7 апреля
17:15. "Зиря" - "Шамахы"

Судьи: Эльчин Масиев, Рагиль Рамазанов, Теймур Теймуров, Ингилаб Мамедов.
VAR: Рауф Джаббаров.
AVAR: Парвин Талыбов.
Инспектор судей: Мунис Абдуллаев.
Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магеррамов.
Стадион: спортивный комплекс "Зиря".

Отметим, что ранее "Габала" обыграла "Кяпаз" (2:0), "Нефтчи" - "Сумгайыт" (3:1), а "Карабах" разгромил "Карван-Евлах" (7:0).

İdman.Biz
