"Зиря" сыграет с "Шамахы" в 27-м туре Премьер-лиги Азербайджана

Команды соседствуют в середине таблицы

Сегодня в Мисли Премьер-лиге пройдет матч 27-го тура между "Зиря" и "Шамахы".

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится на стадионе спортивного комплекса "Зиря" и начнется в 17:15. Главным арбитром назначен Эльчин Масиев.

Отметим, что "Зиря" с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, "Шамахы", набравшая 30 очков, располагается на восьмой позиции.

Мисли Премьер-лига

Третий круг, 27-й тур

7 апреля

17:15. "Зиря" - "Шамахы"

Судьи: Эльчин Масиев, Рагиль Рамазанов, Теймур Теймуров, Ингилаб Мамедов.

VAR: Рауф Джаббаров.

AVAR: Парвин Талыбов.

Инспектор судей: Мунис Абдуллаев.

Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магеррамов.

Стадион: спортивный комплекс "Зиря".

Отметим, что ранее "Габала" обыграла "Кяпаз" (2:0), "Нефтчи" - "Сумгайыт" (3:1), а "Карабах" разгромил "Карван-Евлах" (7:0).