Вальдас Дамбраускас - о выходе "Сабаха" в еврокубки: "Это большой успех для нас"

Главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас прокомментировал победу над "Араз-Нахчываном" (4:2) в матче 26-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана. Как сообщает İdman.Biz специалист также ответил на вопросы о стабильности команды и выходе в еврокубки.

"Сегодня мы добыли очень хорошую и большую победу. Игру начали недостаточно хорошо, матч получился для нас странным. При выходе из обороны допускали ошибки, и соперник этим воспользовался. Очень рад, что после пропущенных голов команда правильно отреагировала. В итоге мы одержали заслуженную победу, хотя могли решить исход встречи гораздо раньше, так как создали много моментов. Через три дня у нас новая игра, поэтому нужно забыть этот матч и готовиться к следующему", — заявил Дамбраускас.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли команда сохранить такой уровень игры до конца сезона, специалист отметил: "Это меня не тревожит. Я думаю только о следующем матче — именно он меня волнует. Нам важно хорошо восстановиться. Когда между играми короткий промежуток, невозможно внедрять какие-то новые тактические решения. Но проделанная работа — это результат 8-9 месяцев".

Комментируя выход "Сабаха" в еврокубки, Дамбраускас признался, что не был в курсе этого достижения: "Действительно, я не знал об этом. Это большой успех для нас. Еще до моего прихода целью команды было участие в еврокубках".