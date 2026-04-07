Глава "Туран Товуз" может быть наказан решением АФФА

Председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Туран Товуз" Эхтирам Гулиев может быть наказан после своих заявлений по итогам матча Кубка Азербайджана против "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на teleqraf.az, окончательное решение по этому вопросу в ближайшие дни примет Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Ряд высказываний Гулиева после игры был расценен как недопустимый. В частности, фраза о том, что он "не хочет, чтобы болельщики оставались безмолвными", вызвала негативную реакцию внутри футбольных структур и была воспринята как потенциальный фактор дестабилизации.

При этом обсуждение вызвали и судейские решения в этом матче. Председатель Судейского комитета АФФА Рагим Гасанов признал наличие ошибок, а арбитр Алияр Агаев, не назначивший два пенальти, по имеющейся информации, отстранен на пять матчей.

Отметим, что ранее "Туран Товуз" уже подвергался санкциям: в апреле 2025 года клуб был оштрафован на 20 тысяч манатов за заявления, признанные наносящими ущерб репутации АФФА и ПФЛ.