7 Апреля 2026 17:31
Глава "Туран Товуз" может быть наказан решением АФФА

Председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Туран Товуз" Эхтирам Гулиев может быть наказан после своих заявлений по итогам матча Кубка Азербайджана против "Зиря".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на teleqraf.az, окончательное решение по этому вопросу в ближайшие дни примет Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Ряд высказываний Гулиева после игры был расценен как недопустимый. В частности, фраза о том, что он "не хочет, чтобы болельщики оставались безмолвными", вызвала негативную реакцию внутри футбольных структур и была воспринята как потенциальный фактор дестабилизации.

При этом обсуждение вызвали и судейские решения в этом матче. Председатель Судейского комитета АФФА Рагим Гасанов признал наличие ошибок, а арбитр Алияр Агаев, не назначивший два пенальти, по имеющейся информации, отстранен на пять матчей.

Отметим, что ранее "Туран Товуз" уже подвергался санкциям: в апреле 2025 года клуб был оштрафован на 20 тысяч манатов за заявления, признанные наносящими ущерб репутации АФФА и ПФЛ.

İdman.Biz
Новости по теме

Мисли Премьер-лига: "Зиря" открывает счет в матче с "Шамахы"
18:42
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Зиря" открывает счет в матче с "Шамахы" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Команды соседствуют в середине таблицы

"Имишли" и "Туран Товуз" сыграли вничью, Синенка получил травму - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
17:17
Чемпионат Азербайджана

"Имишли" и "Туран Товуз" сыграли вничью, Синенка получил травму - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Игра проходит на стадионе Губинского олимпийского спортивного комплекса
Мате Абулaдзе: "Адаптацию уже прошел, в Гяндже меня узнают"
14:49
Чемпионат Азербайджана

Мате Абулaдзе: "Адаптацию уже прошел, в Гяндже меня узнают"

Защитник "Кяпаза" оценил форму команды и уровень лиги

Врач "Кяпаза" объяснил резонансный эпизод в матче с "Габалой"
14:04
Чемпионат Азербайджана

Врач "Кяпаза" объяснил резонансный эпизод в матче с "Габалой" - ВИДЕО

Медик вынес игрока с поля на руках

Определены авторы лучших голов марта в чемпионатах Азербайджана - ФОТО/ВИДЕО
12:49
Чемпионат Азербайджана

Определены авторы лучших голов марта в чемпионатах Азербайджана - ФОТО/ВИДЕО

Названы победители проекта "Гол месяца"

Витор Роша: "Карван-Евлах" не был готов к Премьер-лиге"
12:34
Чемпионат Азербайджана

Витор Роша: "Карван-Евлах" не был готов к Премьер-лиге"

Экс-игрок раскрыл проблемы клуба и оценил чемпионат

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Апреля 01:10
Мировой футбол

"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И оторвалась от "Реала" на 7 очков
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"
6 Апреля 11:42
Азербайджанский футбол

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"

Тренер объяснил поздний выход азербайджанского форварда и дал ему высокую оценку после победного матча