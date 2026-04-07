27-й тур Премьер лиги Азербайджана: "Имишли" примет "Туран Товуз"

Сегодня в Мисли Премьер-лиге состоится матч 27-го тура между "Имишли" и "Туран Товуз".

Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 15:00 и пройдет на стадионе Олимпийского спортивного комплекса в Губе. Главным арбитром назначен Джавид Джалилов.

Отметим, что "Имишли" с 22 очками занимает девятое место в турнирной таблице, "Туран Товуз", набравший 48 очков, идет третьим.

Мисли Премьер-лига

Третий круг, 27-й тур

7 апреля

15:00. "Имишли" - "Туран Товуз"

Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Мюслюм Алиев, Ислам Мамедов.

VAR: Ниджат Исмаиллы.

AVAR: Ширмамед Мамедов.

Инспектор судей: Орхан Мамедов.

Представитель АФФА: Руфат Амиров.

Стадион: Губинский олимпийский спортивный комплекс.

Напомним, что ранее "Габала" обыграла "Кяпаз" (2:0), "Нефтчи" - "Сумгайыт" (3:1), а "Карабах" разгромил "Карван-Евлах" (7:0).