7 Апреля 2026
27-й тур Премьер лиги Азербайджана: "Имишли" примет "Туран Товуз"

7 Апреля 2026 09:27
Сегодня в Мисли Премьер-лиге состоится матч 27-го тура между "Имишли" и "Туран Товуз".

Как сообщает İdman.Biz, встреча начнется в 15:00 и пройдет на стадионе Олимпийского спортивного комплекса в Губе. Главным арбитром назначен Джавид Джалилов.

Отметим, что "Имишли" с 22 очками занимает девятое место в турнирной таблице, "Туран Товуз", набравший 48 очков, идет третьим.

Мисли Премьер-лига
Третий круг, 27-й тур
7 апреля
15:00. "Имишли" - "Туран Товуз"

Судьи: Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Мюслюм Алиев, Ислам Мамедов.
VAR: Ниджат Исмаиллы.
AVAR: Ширмамед Мамедов.
Инспектор судей: Орхан Мамедов.
Представитель АФФА: Руфат Амиров.
Стадион: Губинский олимпийский спортивный комплекс.

Напомним, что ранее "Габала" обыграла "Кяпаз" (2:0), "Нефтчи" - "Сумгайыт" (3:1), а "Карабах" разгромил "Карван-Евлах" (7:0).

