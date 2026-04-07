Абдулла Зубир: "Не зацикливаемся на отставании в семь очков"

Полузащитник футбольного клуба "Карабах" Абдулла Зубир прокомментировал победу над "Карван-Евлахом" (7:0) в 26-м туре Мисли Премьер-лиги.

"Мы рады, что смогли победить. С самого начала и до финального свистка контролировали ход игры, потому что серьезно готовились к этому матчу и понимали, что должны показать свой уровень. Сейчас для нас важно не останавливаться и полностью сосредоточиться на следующих встречах. Мы никогда не думаем о счете заранее, каждый матч для нас непростой, но, конечно, забить семь мячей особенно приятно", - отметил Зубир в интервью qol.az.

"В эпизоде с голом Монтьель отлично увидел меня и сделал очень качественную передачу. Мне оставалось правильно распорядиться мячом и завершить атаку. Согласен, получился красивый гол, и я рад, что смог отличиться", - добавил он.

Говоря о ситуации в чемпионской гонке, футболист подчеркнул, что команда сохраняет концентрацию на своей игре.

"Мы никогда не опускаем руки. Да, сейчас есть отставание в семь очков, но мы не зацикливаемся на таблице. Наша задача — выходить на каждую игру с максимальной концентрацией и делать все, что от нас зависит. А уже в конце сезона посмотрим, к чему это приведет", - сказал хавбек.

"Мы понимаем, что матч против "Шамахы" будет непростым, особенно с учетом того, как складывались предыдущие выездные игры. Это организованный и крепкий соперник. Нам нужно хорошо подготовиться на неделе и подойти к игре в оптимальном состоянии, потому что наша цель — добиться победы и продолжить успешную серию", - подчеркнул Зубир.