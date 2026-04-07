Абдулла Зубир: "Не зацикливаемся на отставании в семь очков"

7 Апреля 2026 11:49
Полузащитник футбольного клуба "Карабах" Абдулла Зубир прокомментировал победу над "Карван-Евлахом" (7:0) в 26-м туре Мисли Премьер-лиги.

"Мы рады, что смогли победить. С самого начала и до финального свистка контролировали ход игры, потому что серьезно готовились к этому матчу и понимали, что должны показать свой уровень. Сейчас для нас важно не останавливаться и полностью сосредоточиться на следующих встречах. Мы никогда не думаем о счете заранее, каждый матч для нас непростой, но, конечно, забить семь мячей особенно приятно", - отметил Зубир в интервью qol.az.

"В эпизоде с голом Монтьель отлично увидел меня и сделал очень качественную передачу. Мне оставалось правильно распорядиться мячом и завершить атаку. Согласен, получился красивый гол, и я рад, что смог отличиться", - добавил он.

Говоря о ситуации в чемпионской гонке, футболист подчеркнул, что команда сохраняет концентрацию на своей игре.

"Мы никогда не опускаем руки. Да, сейчас есть отставание в семь очков, но мы не зацикливаемся на таблице. Наша задача — выходить на каждую игру с максимальной концентрацией и делать все, что от нас зависит. А уже в конце сезона посмотрим, к чему это приведет", - сказал хавбек.

"Мы понимаем, что матч против "Шамахы" будет непростым, особенно с учетом того, как складывались предыдущие выездные игры. Это организованный и крепкий соперник. Нам нужно хорошо подготовиться на неделе и подойти к игре в оптимальном состоянии, потому что наша цель — добиться победы и продолжить успешную серию", - подчеркнул Зубир.

Новости по теме

Витор Роша: "Карван-Евлах" не был готов к Премьер-лиге"
12:34
Чемпионат Азербайджана

Витор Роша: "Карван-Евлах" не был готов к Премьер-лиге"

Экс-игрок раскрыл проблемы клуба и оценил чемпионат
"Араз-Нахчыван" примет "Сабах" в 27-м туре Премьер-лиги Азербайджана
10:27
Чемпионат Азербайджана

"Араз-Нахчыван" примет "Сабах" в 27-м туре Премьер-лиги Азербайджана

Лидер чемпионата сыграет на выезде
"Зиря" сыграет с "Шамахы" в 27-м туре Премьер-лиги Азербайджана
09:45
Чемпионат Азербайджана

"Зиря" сыграет с "Шамахы" в 27-м туре Премьер-лиги Азербайджана

"Зиря" с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице
27-й тур Премьер лиги Азербайджана: "Имишли" примет "Туран Товуз"
09:27
Чемпионат Азербайджана

27-й тур Премьер лиги Азербайджана: "Имишли" примет "Туран Товуз"

Главным арбитром назначен Джавид Джалилов

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Полузащитник "Нефтчи": "Мы были более мотивированы и лучше готовы"
6 Апреля 16:44
Чемпионат Азербайджана

Полузащитник "Нефтчи": "Мы были более мотивированы и лучше готовы"

Мурад Мамедов оценил победу над "Сумгайытом" и цели на сезон

Самое читаемое

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине
4 Апреля 18:35
ММА

Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине - ВИДЕО

Экс-чемпион UFC провел выставочный боксерский поединок против любителя
Ла Лига: очередная битва "Атлетико" и "Барселоны" перед дуэлью в Лиге чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Апреля 14:25
Мировой футбол

Ла Лига: очередная битва "Атлетико" и "Барселоны" перед дуэлью в Лиге чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Испании возобновились матчи национального футбольного первенства

"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Апреля 01:10
Мировой футбол

"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И оторвалась от "Реала" на 7 очков