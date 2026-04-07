Врач "Кяпаза" объяснил резонансный эпизод в матче с "Габалой"

7 Апреля 2026 14:04
Врач "Кяпаза" объяснил резонансный эпизод в матче с "Габалой"

Врач "Кяпаза" Эльман Мамедов прокомментировал эпизод матча с "Габалой" (0:2), в котором вынес травмированного Рахмана Гаджиева с поля на руках.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, инцидент произошел на 80-й минуте встречи.

"В том эпизоде я принял такое решение, чтобы не терять время и как можно быстрее оказать помощь игроку. Иногда подобные спонтанные действия приводят к необычным ситуациям, и этот момент стал одним из них. Для меня каждый футболист нашей команды важен, и в аналогичной ситуации я поступил бы точно так же, независимо от того, о ком идет речь", - отметил Мамедов.

Он также рассказал, что подобный случай уже происходил ранее.

"В матче Кубка против "Туран Товуз" Охори получил травму и сначала пытался покинуть поле самостоятельно, опираясь на меня. Однако из-за сильной боли он попросил помочь ему, и тогда я уже донес его до раздевалки. В таких ситуациях главное - оперативно помочь игроку и минимизировать последствия травмы", - подчеркнул врач.

Отметим, что матч завершился победой "Габалы" со счетом 2:0.

