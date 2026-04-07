Витор Роша: "Карван-Евлах" не был готов к Премьер-лиге"

7 Апреля 2026 12:34
Бывший полузащитник футбольного клуба "Карван-Евлаха" Витор Роша прокомментировал причины неудач команды и свой уход из клуба.

"Думаю, команда просто не была готова к уровню Премьер-лиги. Да, у клуба отличные болельщики, но структура не помогает. Внутри должно быть больше людей, которые понимают футбол. В итоге страдают игроки, потому что стараются делать максимум, но в таких условиях это крайне сложно", - отметил Роша в интервью futbolinfo.az.

Оценивая чемпионат Азербайджана, Роша отметил высокий уровень ведущих клубов и нехватку баланса.

"Это хороший чемпионат, здесь есть сильные команды, такие как "Сабах" и "Карабах", которые способны конкурировать на уровне еврокубков. Но разница между первой четверкой и остальными командами слишком большая", - подчеркнул хавбек.

Футболист добавил, что не жалеет о времени, проведенном в клубе.

"С самого начала все пошло не так. В первом же товарищеском матче я сломал руку, а когда вернулся, команда уже не показывала ни результата, ни игры. К тому же стиль, в который она играла, мне не подходил. Такое бывает - не всегда все складывается так, как ты хочешь. Для меня это был полезный опыт. Желаю "Карван-Евлах" всего наилучшего и надеюсь, что ситуация изменится", - отметил он.

Отдельно Роша выделил своего бывшего партнера Педро Матеуша.

"Он один из лучших вратарей чемпионата, и, думаю, без проблем сможет перейти в более сильный клуб", - заключил Роша.

