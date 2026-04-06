Венсан Абубакар: "Нужно больше работать над завершением атак"

Нападающий "Нефтчи" Венсан Абубакар прокомментировал победу над "Сумгайытом" в 26-м туре Мисли Премьер-лиги.

"Команда хорошо работает, и от игры к игре растет уверенность. Это важно. Нам нужно продолжать в том же духе. К каждому матчу должны относиться как к финалу. В этой игре мы действовали с одним нападающим, и это создает определенные сложности. После каждой встречи разбираем ошибки, понимаем, что можно улучшить. Нужно больше работать над завершением атак на тренировках. Впереди важные игры, и каждая из них для нас как финал. Мы - "Нефтчи" и должны это доказывать на поле", - отметил Абубакар в комментарии sport24.az.

Отметим, что в 27-м туре "Нефтчи" сыграет дома с "Араз-Нахчываном".