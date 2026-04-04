"Сабах" забил 50-й гол в Кубке Азербайджана

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, юбилейный мяч был забит в первом полуфинальном матче против "Карабах".

Автором гола стал Умарали Рахмоналиев, открывший счет в выездной встрече. Матч завершился вничью 2:2, после чего общее количество голов команды в турнире достигло 51.

Средняя результативность "Сабах" составляет 1,89 гола за матч. Команда забила 19 мячей дома, 29 - в гостях и 3 - на нейтральных полях.

Отметим, что "Сабах" стал 21-й командой в истории турнира, преодолевшей отметку в 50 голов.

Дебют команды в Кубке Азербайджана состоялся в сезоне 2017/2018, а первый гол был забит в следующем году - в матче 1/8 финала сезона 2018/19 против "Агсу" (3:0). Автором мяча стал Бахтияр Солтанов.