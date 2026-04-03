В Лиге дублеров состоится двухнедельный перерыв

В календаре азербайджанской Лиги дублеров по футболу запланирована двухнедельная пауза.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), изменение в расписании связано с проведением учебно-тренировочных сборов национальной молодежной команды

"Сборы пройдут с 13 по 26 апреля. После консультаций между АФФА и ПФЛ в календарь Лиги дублеров будут внесены изменения с целью тестирования всех потенциальных кандидатов. Таким образом, после матчей 13 апреля в турнире наступит двухнедельная пауза.

Дополнительная информация о новом расписании перенесенных игр будет предоставлена позже", — говорится в официальном заявлении лиги.

Отметим, что сборная Азербайджана U20 готовится к чемпионату мира ФИФА среди игроков до 20 лет, который пройдет в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане.