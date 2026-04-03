В Лиге дублеров состоится двухнедельный перерыв

3 Апреля 2026 10:13
43
В календаре азербайджанской Лиги дублеров по футболу запланирована двухнедельная пауза.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), изменение в расписании связано с проведением учебно-тренировочных сборов национальной молодежной команды

"Сборы пройдут с 13 по 26 апреля. После консультаций между АФФА и ПФЛ в календарь Лиги дублеров будут внесены изменения с целью тестирования всех потенциальных кандидатов. Таким образом, после матчей 13 апреля в турнире наступит двухнедельная пауза.

Дополнительная информация о новом расписании перенесенных игр будет предоставлена позже", — говорится в официальном заявлении лиги.

Отметим, что сборная Азербайджана U20 готовится к чемпионату мира ФИФА среди игроков до 20 лет, который пройдет в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане.

Новости по теме

Саша Илич высказался о возможной отставке с поста главного тренера "Сумгайыта"
5 Апреля 22:12
Чемпионат Азербайджана

Саша Илич высказался о возможной отставке с поста главного тренера "Сумгайыта"

Подопечные Илича не могут победить в десяти матча к ряду

Юрий Вернидуб: "Судьи тоже люди и могут ошибаться"
5 Апреля 22:00
Чемпионат Азербайджана

Юрий Вернидуб: "Судьи тоже люди и могут ошибаться"

Главный тренер "Нефтчи" прокомментировал победу над "Сумгайытом"
Марко Янкович: "Нужно спокойно проанализировать эту игру и подготовиться"
4 Апреля 19:05
Чемпионат Азербайджана

Марко Янкович: "Нужно спокойно проанализировать эту игру и подготовиться"

Полузащитник "Карабаха" прокомментировал ничью с "Сабахом" в матче Кубка Азербайджана
Кади Борхес: "В ответном матче с "Сабахом" будем играть свободнее"
4 Апреля 17:35
Чемпионат Азербайджана

Кади Борхес: "В ответном матче с "Сабахом" будем играть свободнее"

Полузащитник "Карабаха" оценил ничью и прокомментировал эпизод с пенальти

В Кубке Азербайджана повторился рекорд 18-летней давности
4 Апреля 16:55
Чемпионат Азербайджана

В Кубке Азербайджана повторился рекорд 18-летней давности

Сразу три команды забили не менее двух мячей

"Зиря" одержал 25-ю победу в Кубке Азербайджана
4 Апреля 16:25
Чемпионат Азербайджана

"Зиря" одержал 25-ю победу в Кубке Азербайджана

Юбилей пришелся на матч с "Туран Товузом"

"Сабах" забил 50-й гол в Кубке Азербайджана
4 Апреля 15:05
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" забил 50-й гол в Кубке Азербайджана

Юбилейный мяч пришелся на полуфинал с "Карабах"

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче