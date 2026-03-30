30 Марта 2026 18:06
Капитан "Шафа" оценил лидерство команды в Первой лиге

Капитан "Шафа" Тарлан Гулиев заявил, что команда намерена сохранить первое место в Первой лиге Азербайджана до конца сезона.

Защитник подчеркнул, что команда демонстрирует стабильные результаты и обладает сильным коллективом.

"С начала сезона и до сих пор мы идем на первом месте. Хотим сохранить это до конца. Думаю, в Первой лиге еще не было случая, чтобы команда с начала и до конца шла первой и завершала чемпионат без поражений. У нас хороший коллектив. Не знаю, насколько правдива информация о возможном уходе главного тренера Эльгиза Керемли и его замене на Афтандила Гаджиева. То, что сделал Керемли для команды, очевидно. Насколько знаю, если команда станет чемпионом, контракты тренерского штаба автоматически продлеваются. Мы пришли в коллектив в середине прошлого сезона и с тех пор не проигрываем. Это отличный показатель. Даже в Премьер-лиге команда вроде "Карабаха" может проиграть "Кяпазу". В футболе поражения неизбежны", - сказал Гулиев в комментариях sport24.az.

Отметим, что после 19 туров "Шафа" с 45 очками продолжает лидировать в Первой лиге Азербайджана.

