Матчи юношеских и молодежной лиг АФФА перенесены

Матчи лиг под эгидой Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), запланированные на выходные, перенесены из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, речь идет об играх турниров U15, U16, U17, а также Молодежной лиги, которые должны были пройти в ближайшие дни.

Новые даты проведения встреч будут объявлены дополнительно.

Отметим, что перенос матчей связан с нестабильной погодной ситуацией, которая может повлиять на состояние полей и безопасность проведения игр.