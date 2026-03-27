27 Марта 2026 18:11
Главный тренер "Сабаила": "Наше место в турнирной таблице нас не устраивает"

Главный тренер "Сабаила" Адиль Шукюров заявил, что текущее положение команды в таблице Первой лиги Азербайджана ее не устраивает, а потерянные после зимней паузы очки осложнили борьбу за выход в Мисли Премьер-лигу.

Специалист подчеркнул, что каждый потерянный балл сейчас имеет для команды особую цену, а плотность в верхней части таблицы не оставляет права на новые осечки.

"Очки, которые мы потеряли после зимнего перерыва, нас как команду не устраивают. Потерянные очки сегодня для нас равны золоту. В борьбе за чемпионство мы усложнили себе задачу. Все команды, выступающие в Первой лиге, способны отобрать очки друг у друга. Впереди нас ждут тяжелые матчи. Мы должны быть готовы к этим встречам. Наше место в турнирной таблице нас не устраивает. У нас есть поставленная цель, и мы должны идти к ней. Мы должны выйти в Премьер-лигу. Сейчас мы идем на третьем месте, отстаем на три очка от "Баку Спортинг", который занимает вторую строчку. Отрыв от "Мингячевира", идущего четвертым, тоже не такой большой. Мы хотим выйти победителями из этой борьбы и сделаем для этого все, что в наших силах", - сказал Шукюров в комментариях sport24.az.

Отметим, что после 19 туров "Сабаил" занимает третье место в Первой лиге с 34 очками. "Баку Спортинг" идет вторым, а "Мингячевир" остается одним из ближайших преследователей команды Шукюрова, что подтверждает высокую плотность в борьбе за верхние позиции. Уже в следующем туре "Сабаил" должен сыграть именно с "Баку Спортинг", поэтому ближайший матч может напрямую повлиять на расклад в борьбе за повышение в классе.

