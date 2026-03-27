Матеуш Кохальски: "Я несколько раз жалел о приезде в Азербайджан"

Вратарь футбольного клуба "Карабах" Матеуш Кохальски дал большое интервью польской прессе, где отметил, что успех "скакунов" в Лиге чемпионов стал возможен благодаря отсутствию внешнего давления и завышенных ожиданий. Команда смогла сосредоточиться на своей игре, что привело к победам над сильными европейскими клубами и выходу в 1/16 финала.

— Дебют в Лиге чемпионов против "Бенфики" в Лиссабоне — это день, который ты будешь помнить до конца жизни?

— Да, хотя я буду помнить каждую игру в Лиге чемпионов. Забыть смогу только в том случае, если в будущем проведу так много матчей, что какой-то вылетит из головы. Но дебют обязательно останется в памяти. Особенно потому, что он получился очень удачным.

— Спустя 15 минут вы проигрывали со счетом 0:2, но в итоге победили 3:2. После второго гола Вангелиса Павлидиса ты в отчаянии ударил руками по газону. Боялся, что худшее еще впереди?

— Нет, потому что квалификация уже показала, что мы играем на хорошем уровне. Я не боялся, что мы будем проигрывать каждый матч с разгромным счетом. После второго гола "Бенфики" я просто разозлился и был разочарован. Я очень ждал этой игры, но всего через несколько минут счет был 0:2. Я злился, потому что хотел показать себя с лучшей стороны, а оба гола мы пропустили из-за простых ошибок в выборе позиции. Но самое главное, что все закончилось хорошо.

— В лиговой стадии вы удивили не только "Бенфику", но и победили "Копенгаген" 2:0 и "Айнтрахт" 3:2, а также сыграли вничью с "Челси" 2:2.

— Нам помогло то, что от нас никто ничего не ожидал. Наоборот, все обрекали нас на поражения с крупным счетом. Мы не создавали для себя лишнего давления. Мы не говорили, что обязаны кого-то победить и выйти в 1/16 финала. И это был хороший подход.

— Каким ты запомнишь этот сезон Лиги чемпионов? С одной стороны, вы создали сенсацию и вышли в 1/16 финала, и у тебя было несколько отличных выступлений. С другой стороны, вы пропустили ровно 30 голов, что является новым рекордом турнира, и крупно проиграли "Ливерпулю" 0:6 и "Ньюкасл Юнайтед" 1:6 и 2:3.

— В целом я буду вспоминать выступления с положительной стороны, но о концовке действительно хотелось бы забыть и не возвращаться к ней в будущем. С одной стороны, мы говорим о больших матчах на великолепных стадионах, но с другой — то, сколько мы пропустили, было действительно плохо. Это меня раздражало. Особенно потому, что я не совершал явных ошибок. Нам забивали слишком легко, слишком легко убегали в контратаки. Мне было трудно как-то помочь команде, иногда я чувствовал себя беспомощным.

— Особенно в первом матче с "Ньюкасл Юнайтед", где вы проигрывали 0:5 после первого тайма?

— Ужас. Перед игрой я был настроен позитивно. Верил, что мы сможем побороться. Когда выходил на второй тайм, уже думал только о том, чтобы не опозориться еще сильнее. Хотел сохранить концентрацию и сыграть как можно лучше, независимо от того, забьют мне восемь или десять голов. Старался не нервничать, так как понимал, что счет мы уже не изменим. Во втором тайме нужно было собраться и делать свою работу.

— Атакующий стиль, который предпочитает "Карабах", не помог.

— Но с другой стороны, благодаря этому мы переломили ход игры с "Бенфикой". Кстати, с "Челси" мы играли так же и добились ничьей 2:2. В матчах с "Ливерпулем" и "Ньюкасл Юнайтед" у нас просто ничего не получалось. Мы рано пропускали, рассыпались как команда и не могли среагировать, чтобы быстро вернуться в свою игру. Кроме того, мы играли с командами такого уровня, с которым раньше не сталкивались. Соперники были сильнее, быстрее, выносливее и просто качественнее. После этих игр мы говорили в раздевалке, что теперь полностью понимаем, почему эти футболисты считаются лучшими в мире и почему они зарабатывают такие большие деньги.

— Лиссабон, Бильбао, Неаполь, Ливерпуль, Ньюкасл — ты играл на великих стадионах против гигантских соперников. Какой момент этого сезона особенно запомнился?

— Я мечтаю о трансфере в клуб Английской Премьер-лиги, поэтому моменты в Ливерпуле были особенными. Несмотря на поражение, я также буду хорошо помнить игру с "Наполи". Я никогда не бываю доволен после проигранного матча, но тогда произошло много позитивного. После игры я поговорил с одним из представителей тренерского штаба "Наполи", он похвалил меня и сказал продолжать работать и развиваться, так как они будут за мной следить. Это была огромная доза мотивации.

— В Польше мы часто думаем, как получается, что такие клубы, как "Карабах" или "Буде-Глимт", могут удивлять в Лиге чемпионов, а наши — нет. Как ты смотришь на это с перспективы почти двух лет, проведенных в Азербайджане?

— На это нет однозначного ответа. Конечно, ключом к успеху "Карабаха" является главный тренер Гурбан Гурбанов, который работает в клубе 18 лет. Но у "Карабаха" также отличный скаутинг. В польские клубы до сих пор иногда приходят футболисты с хорошим резюме и интересным прошлым, но чьи лучшие годы уже позади. К счастью, это происходит все реже, потому что такие игроки едут сюда только за деньгами — нигде больше они не получили бы такой контракт.

"Карабах" находит игроков на более низких уровнях в Европе, например, во второй лиге Португалии, и предлагает им возможность проявить себя. Скаутинг играет решающую роль, потому что в "Карабахе" знают не только где, но и конкретно кого искать. И здесь мы возвращаемся к фигуре тренера, который в клубе уже много лет. Если бы мне пришлось сравнивать "Карабах" с каким-то польским клубом, я бы указал на "Ягеллонию Белосток". Они тоже не тратят огромные суммы на трансферы, предпочитают хороший скаутинг и имеют отличные результаты.

— Что убедило тебя перейти в "Карабах" летом 2024 года? Ты не сразу принял это предложение, немного раздумывал.

— Думаю, это заняло бы время у любого. Особенно для молодого игрока, который после успешного сезона выбирает экзотическое направление. Несколько лет назад, когда Якуб Жезничак уходил в "Карабах", я думал, что он делает это только ради денег. Сам потом на практике увидел, что в Азербайджане не платят так, как, например, в Саудовской Аравии. Контракты в "Карабахе" не такие высокие, как об этом спекулируют. Не скрою, на окончательное решение повлияло отсутствие других предложений. Это не было для меня очевидным направлением, но я мог остаться в "Сталь Мелец" еще на сезон и уйти через год бесплатно. Я решил рискнуть. Это того стоило, хотя иногда бывало непросто.

— Каким было твое первое впечатление в новом клубе?

— Все были очень дружелюбны и готовы помочь. Сначала я жил в Баку, но там для меня было слишком шумно. Особенно в ночи перед играми. Сейчас я живу за городом, там спокойнее и лучше. В целом мне не на что было жаловаться. Но я очень скучал по близким.

— С самого начала ты был там один.

— Это было самой большой проблемой, это меня беспокоило. Я функционировал только в таком режиме: квартира, тренировки, игры. И я был с этим один. Знаю, что сейчас кто-то скажет мне, с чего это я жалею себя, ведь я хорошо зарабатываю и играл в Лиге чемпионов. Но в жизни это не самое важное.

— Это не жалость к себе, а нормальные человеческие чувства.

— Даже партнеры по раздевалке удивлялись, как я справляюсь без никого рядом. Большинство иностранцев живут в Баку с семьями. Я отвечал им, что справляюсь средне, но другого пути у меня не было. Я подписал контракт и не мог просто так убежать от своих обязанностей. Я стиснул зубы и сосредоточился на работе, так как ничего другого не оставалось.

— Как часто ты звонил семье?

— К счастью, со своей невестой, которая уже живет со мной, мы разговаривали каждый день. Просто иногда это только ухудшало ситуацию, так как тоска росла. Было тяжело терпеть. Люди из клуба, партнеры по раздевалке предлагали мне встречи, сходить попить кофе, но дело было не в этом. Я ценил их участие, но мне не хватало не их.

— Было ли время, когда ты жалел об уезде?

— Даже несколько раз. Но только из-за того, как я себя чувствовал. У меня не могло быть претензий ни к кому. Я фокусировался на работе и шел вперед.

— Тоска стала причиной того, что зимой ты был готов принять предложение "Видзева" и отказаться от Лиги чемпионов ради возвращения в Экстракласу?

— Не совсем так. Жизнь — это не компьютерная игра, поэтому меня не удивляет, что после стольких трансферов "Видзев" не начал сразу играть идеально. Однако я знал, что в Лодзи есть амбициозный проект. Может быть, сейчас "Видзев" борется за то, чтобы не вылететь, но я уверен, что благодаря идеям и деньгам через некоторое время там построят очень интересную команду и они будут сильно развиваться. Я хотел быть частью этого, но в итоге "Карабах" заблокировал этот трансфер.

Кто-то может удивиться, почему я хотел уйти из клуба, играющего в Лиге чемпионов, но предложение "Видзева" поступило перед двумя последними матчами лиговой стадии, когда казалось, что у нас нет больших шансов на выход в 1/16 финала. Я также понимал, что не буду каждый год играть в плей-офф или даже в лиговой стадии Лиги чемпионов или Лиги Европы с "Карабахом". На мой взгляд, потенциал "Видзева" не меньше, чем у "Карабаха". Это был хороший выбор, кроме того, после предполагаемого возвращения я не думал оставаться в Экстракласе навсегда. Оттуда тоже можно уйти в сильный западный клуб.

— Захочешь ли ты перейти в такой клуб летом? В конце концов, ты не скрываешь, что хочешь сменить клуб, даже ходили слухи об интересе к тебе со стороны "Боруссии Дортмунд".

— У меня нет никакой информации об этом, я никак не контактировал с этим клубом. Моя мечта — играть в еврокубках, и клубы, участвующие там, будут мне интересны. По этой причине я отклонил возможность трансфера в MLS, так как оттуда тоже были запросы. В итоге я не знаю, где окажусь, так как на это повлияют несколько факторов. Например, на то, кто именно ищет вратаря, я повлиять не могу. Я мечтаю об Английской Премьер-лиге, но лига не будет единственным фактором. Я не пойду в клуб, который предложит мне роль запасного игрока. Я хочу играть, хочу быть первым номером. Только это меня интересует.

— А как насчет сборной Польши?

— Там я сначала должен дебютировать. Пока первым номером является Лукаш Скорупски, у которого несравнимо больше опыта, чем у меня. В плей-офф я буду болеть за команду и за Камила Грабару, но я не чувствую себя слабее других вратарей. Конечно, они отличные игроки, но я знаю, что не отстаю от них. Есть аспекты, в которых они лучше меня, но есть и моменты, где, как я считаю, лучше я. Но самое главное, чтобы моя карьера развивалась хорошо. Если я буду в хорошей форме и буду играть на высоком уровне, верю, что мне откроется путь к месту в воротах сборной Польши. Дебют в национальной команде — одна из моих целей и грез, но я не тороплюсь. Всему свое время.