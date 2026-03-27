Эльгиз Керемли сохранит пост в "Шафа" при выходе в Премьер-лигу

Эльгиз Керемли продолжит работу в "Шафа", если команда выйдет в Мисли Премьер-лигу Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, главный тренер клуба заявил, что разговоры о его возможном уходе по итогам сезона не соответствуют действительности.

"Если мы выйдем в Премьер-лигу, мой контракт автоматически продлевается. Такая договоренность была достигнута еще тогда, когда клуб выступал во Второй лиге. Когда в медиа появляются такие новости, руководство клуба говорит мне не обращать на них внимания. У нас есть договоренность, и наша цель - продолжать вместе. Особенно президент клуба Кянан муаллим постоянно это подчеркивает", - сказал Керемли.

Ранее сообщалось, что после выхода в Премьер-лигу "Шафа" может назначить на пост главного тренера Афтандила Гаджиева. Сам клуб считается главным претендентом на повышение в классе.