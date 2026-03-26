"Кяпаз" расстался с полузащитником Дональдом Донго

Футбольный клуб "Кяпаз" прекратил сотрудничество с полузащитником Дональдом Донго.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, главный тренер "желто-синих" Азер Багиров не видит необходимости в услугах 22-летнего хавбека. Несмотря на то, что имя африканского футболиста по-прежнему указано на официальном сайте команды, он исключен из заявки на участие в матчах Мисли Премьер-лиги, поданной в Профессиональную футбольную лигу.

Отметим, что Донго Кресус Дональд перешел в "Кяпаз" в августе прошлого года. В первой половине текущего сезона он провел на поле 10 матчей, отыграв в общей сложности 360 минут.