Махмуд Гурбанов: "Поражение "Карабаха" от "Кяпаза" убило интригу" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

После того как "Сабах" увеличил отрыв от преследующего его "Карабаха" до десяти очков, многие специалисты и болельщики поспешили провозгласить столичный клуб чемпионом страны. Несмотря на то, что до конца первенства остается восемь туров, отыграть такое преимущество крайне сложно.

İdman.Biz решил выяснить мнение 12-кратного чемпиона Азербайджана, рекордсмена по количеству золотых медалей Махмуда Гурбанова.

"Да, конечно, поражение "Карабаха" в 25-м туре от "Кяпаза" резко снизило шансы агдамцев и практически убило интригу в чемпионате. Однако впереди еще восемь туров, и случиться может всякое. "совы", как и "скакуны", вполне способны на незапланированную потерю очков.

Теперь многое будет зависит от стабильности бакинского клуба. Даже если "Карабах" победит во всех оставшихся встречах, ему нужно, чтобы лидер оступился в своих играх. Пока теоретические шансы сохраняются, говорить о полной недосягаемости "Сабаха" преждевременно", — отметил Махмуд Гурбанов.