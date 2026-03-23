Джейхун Султанов: "Остановить "Сабах" будет сложно"

Бывший футболист сборной Азербайджана Джейхун Султанов оценил борьбу за чемпионство в Мисли Премьер-лиге .

"Сабах" сейчас в хорошей форме, остановить их будет сложно. Впереди еще несколько туров, но команды ждут ключевые матчи. После паузы на игры сборных нас ожидают напряженные встречи, никто не хочет терять очки. Думаю, "Карабаху" будет непросто бороться с "Сабахом". Чемпионство выиграет тот, кто окажется психологически сильнее в решающий момент", - сказал Султанов в комментарии sport24.az.

Кроме того, эксперт выразил мнение, что "Карван-Евлах", вероятно, покинет Премьер-лигу Азербайджана.

"Команда выглядит боевой в последних матчах, но все же значительно отстает от соперников", - добавил Султанов.

Отметим, что "Сабах" с 62 очками лидирует в турнирной таблице, а "Карабах", имея игру в запасе, занимает второе место с 52 очками.